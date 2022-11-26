Gökay Kavalcı: "Oynadığımız futbolu geliştirerek galibiyet serisi yakalamak istiyoruz"

Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Gökay Kavalcı, hücum organizasyonlarının eksik olduğunu dile getirerek, "Oynadığımız futbolu geliştirerek galibiyet serisi yakalamak istiyoruz" dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında Tuzlaspor, sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Gökay Kavalcı basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İstediği gibi başlayamadıklarını söyleyen Kavalcı, "Savunmada bir çok hatalarımız oldu. Hücum organizasyonlarımızı gerçekleştirirken ileride çoğalmakta çok eksik kaldık bunun farkındayız. Bu durumu gidermek için çalışacağız. Maç pozisyon açısından kısır geçti. Galibiyet için sahaya çıktık. Önümüzdeki haftalarda oynadığımız futbolu geliştirerek galibiyet serisi yakalamak ve ligde üst sıraları hedeflemek istiyoruz. Bugün başabaşa mücadele ettiğimiz Yeni Malatyaspor ekibini de tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.