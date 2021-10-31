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Gökay Kavalcı: "1 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum"

Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Gökay Kavalcı, 2-1 kaybettikleri Ümraniyespor müsabakasında 1 puanı hak ettiklerini düşündüğünü dile getirdi.

Spor 31.10.2021, 16:13
Gökay Kavalcı: "1 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum"

Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Gökay Kavalcı, 2-1 kaybettikleri Ümraniyespor müsabakasında 1 puanı hak ettiklerini düşündüğünü dile getirdi.

Spor Toto 1. Lig’in 11. haftasında Tuzlaspor, deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor’a 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Gökay Kavalcı basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Hafta başından beri Ümraniyespor maçının taktiğine çalıştıklarını vurgulayan Kalaycı, “Ümraniyespor’un kaliteli bir takım olduğunu biliyorduk. Uzun süredir birlikte oynayan bir takım birbirlerini tanıyorlar. Biz ikinci bölgede savunma yapıp hızlı ataklarla gol aramaya çalışacaktık. Yediğimiz gol oyun planımızı bozar gibi oldu ama sonrasında attığımız gol ile planımızdan kopmadık. Son dakikaya kadar koruduk yediğimiz şanssız gol ile mağlup ayrılıyoruz. 1 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Kaliteli ekibe karşı oynadık onları da tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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