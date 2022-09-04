Göç: “Son saniye bu seviyede oyunu tutmalıydık”

A. Hatayspor Teknik Sorumlusu Cevdet Göç, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada, uzatma dakikalarında yedikleri golden dolayı çok üzgün olduklarını söyledi.

Süper Lig’in 5. hafta maçında evinde karşılaştığı Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan A. Hatayspor Teknik Sorumlusu Cevdet Göç, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Göç, daha soğukkanlı olarak futbolun gereğini yapmaları gerektiğini belirterek, “Öncelikle tabii çok üzgünüz. Elimize kadar gelmiş maçta uzatmaların uzatmasında da gol yedik. Bu seviyedeki oyuncuların daha soğukkanlı olup sizlerin de bildiği gibi artık orada futbolun gereğini yaparak o maçı bitirmemiz lazımdı. Bunu yapamadık. Ama daha öncesinde ilk yarı özellikle kaçan gollerimiz var. Güzel bir maç oldu. Çok çok üzgünüz. Futbol adına çok şey vardı, keyif vardı. Ama orada son dakika son saniye bu seviye de daha oyunu tutmalıydık diyorum. Oyunun geneline baktığımız zaman hakikaten çok keyifli bir oyun. Üstüne oynadığımız bir oyun. Çünkü hafta içerisinde rakibimizin neler yapabileceğini bildiğimiz için daha farklı hazırlandık. Gerek baskıda, gerek rakibimizin arkaya boşluk bulup uzun top atacağını hep önlemlerimizi aldık ve öyle de oldu. Oyuncu tercihleri de öyle oldu rakibimizin. Bir önceki hafta gibi değil. Oyun planlarımız tuttu ama belirli bir süre artık uzatma oynandığı zaman oyun planı kalmıyor. Bir de hiç beklemediğimiz 2 oyuncu değişikliği oldu. Farklı düşüncelerimiz vardı çünkü oyunu değiştirme gidişatına göre hedeflerimiz farklıydı. Ama Kamil Ahmet’in beklenmedik rahatsızlığı sakatlığı, daha sonrası Onur’un bizi daha farklı tercihlere yönlendirdi. Tabi o da belki bir eksiktir. Planlarımızı bozdu. Olacak bunlar. Çok üzgünüz. Bütün taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Keyifli bir maç oldu. Bunu galibiyetle taçlandırsak farklı şeyler konuşacaktık” dedi.

Göç ayrıca Montella’nın kendilerine küfür ettiğini, kulübedeki bazı kişilerin oyunculara yumruk attığını belirterek “Bunun haricinde müsaade ederseniz saha dışından bir şey söyleyeyim. Bizler teknik adamız sizler de bu işin içindesiniz. İtalyan arkadaşımız meslektaşımız başladığından itibaren hakikaten tercümanımız çünkü bize iletiyor küfürlü konuşmalar, sataşmalar. Orada bir tane arkadaşımız sportif direktör mü bilemiyorum. Oyuncumuza yumruk atmalar. Yani bunlar hiç yakışıksız şeyler. Biz sahada kalacağız. Biz sahada kalacağız. Oyuncu sahada kalacak. Çok üzüldüm ben. Teknik adamsın, İtalya’dan gelmişsin. Sana bir sürü bütçe ayrılmış. Sen belki de bizim gençlerimize örnek olacaksın. Biz örnek olmalıyız. Şartlar ne olursa olsun. Bu işte çünkü var. Bize küfür de edecekler. Ama biz soğukkanlı kalacağız ki sahadakiler soğukkanlı kalsın. Bundan dolayı çok üzüldüm. Meslektaşım adına üzüldüm. Keyifli maçtı. Oyunumuzun üzerine koyarak gidiyoruz ama bugün kazanmalıydık. Kazandığımız zaman farklı yerlere geleceğimizi biliyorduk. O özgüvenimiz artacaktı. Üzgünüz taraftarlarımızdan özür diliyoruz” dedi.