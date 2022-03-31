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GNÇ Sporfest İzmir’de gerçekleştirilecek

Turkcell’in 2021-2022 sezonunda ana sponsorluğunu üstlendiği, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun (TÜSF) en önemli organizasyonlarından biri olan GNÇ Sporfest, İzmir’de düzenlenecek. 100’ü aşkın üniversiteden gelecek binlerce genç sporcu, 17-25 Mayıs tarihlerinde mücadele edecek.

Spor 31.03.2022, 11:12
GNÇ Sporfest İzmir’de gerçekleştirilecek

Turkcell’in 2021-2022 sezonunda ana sponsorluğunu üstlendiği, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun (TÜSF) en önemli organizasyonlarından biri olan GNÇ Sporfest, İzmir’de düzenlenecek. 100’ü aşkın üniversiteden gelecek binlerce genç sporcu, 17-25 Mayıs tarihlerinde mücadele edecek.

Turkcell’in 2021-2022 sezonunda ana sponsorluğu üstlendiği Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun (TÜSF), yıl içindeki en büyük organizasyonlarından biri olan GNÇ Sporfest için geri sayım başladı. 17 Mayıs tarihinde başlayacak oyunlara İzmir ev sahipliği yapacak. Turkcell’in gençleri eğlendiren ve onlara ayrıcalıklar sunan yenilikçi markası GNÇ, özel teklifleri, marka iş birlikleri ve gençlere kazandıran fırsatlar sunmasının yanı sıra bu sene GNÇ Sporfest ile de 100’ü aşkın üniversiteden binlerce genç sporcu ile buluşacak. Genç sporcular 25 Mayıs’a kadar kıyasıya mücadele edecek.

Ergenekon: “Gençlerimizle bir arada olmaktan çok mutluyuz”

Türk sporunun gelişmesi ve gençlerin sporla buluşmasının kendileri için çok önemli olduğunun altını çizen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, “Turkcell olarak 20 yıldır Türk sporuna yatırım yapıyoruz. Bu yatırımı yaparken de temel hedefimiz Türk sporunun daha da ilerlemesiydi. Dolayısıyla gençlerimizin spora yönelmesi hem sporumuzun gelişmesi hem de sağlıklı nesillerin oluşması için çok kıymetli. Gençlerimizle bir arada olmaktan her zaman büyük mutluluk duyuyoruz. Turkcell’in yenilikçi genç markası GNÇ ile de İzmir’de gençlerle bir araya geleceğiz. Ana sponsoru oluğumuz Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun en önemli etkinliğinin gençlerin en favori markalarından biri olan GNÇ isim sponsorluğunda gerçekleştirilmesi bizler için büyük keyif. GNÇ Sporfest’e yer alacak tüm gençlerimize şimdiden başarılar diliyorum. Herkesi de İzmir’de gerçekleştirilecek bu keyifli spor festivaline davet etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Günay: “Gençlerimizin geleceği için Turkcell’le birlikte çalışıyoruz”

TÜSF’nin ülke genelinde 210 üniversitedeki 3 milyonu örgün öğretim olmak üzere toplam 8 milyon üniversite öğrencisine hizmet verdiğini dile getiren Prof. Dr. Mehmet Günay, “77 spor branşında ulusal ve uluslararası faaliyetler düzenliyoruz. Bu faaliyetlerin hem katılım hem de sportif başarı anlamında en büyüklerinden biri olan Spor Oyunları’nı marka değeri yüksek olan GNÇ’nin isim sponsorluğunda gerçekleştirmek bizim için çok önemli. Bu sene oyunlara Universiade 2005’ e de başarılı bir şekilde ev sahipliği yapan güzide şehrimiz İzmir ev sahipliği yapacak. Ülkemizin geleceği olan gençlerimize daha iyi hizmetler sunabilmek ve gençlerimizin geleceğine dokunmak bizim önceliğimiz. GNÇ Sporfest ve diğer faaliyetlerimizde ana sponsorumuz Turkcell ile birlikte gençlerimizin geleceği için çalışmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Kuralar 18 Nisan’da çekilecek

TÜSF tarafından 1999 yılından beri gerçekleştirilen Spor Oyunları’nda bu sene genç sporcular 11 dalda mücadele edecek. Aralarında basketbol, voleybol, yüzme, hentbol, su topu, briç, yol bisikleti, dağ bisikleti, atletizm, cimnastik ve eskrimin olduğu spor dallarındaki yarışmaların programı ise 18 Nisan Pazartesi günü belli olacak.

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