GMG Kastamonuspor, Kırşehir FK maçının tekrarlanması için müracaatta bulundu

GMG Kastamonuspor, geçtiğimiz hafta sonu oynanan Kırşehir Futbol Kulübü karşılaşmasının sonuca etki edecek hakem ve kural hatası olduğu gerekçesiyle tekrarlanması için Türkiye Futbol Federasyonu’na müracaatta bulundu.

GMG Kastamonuspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta geçen hafta sonu oynanan ve 2-0 Kırşehir Futbol Kulübü’nün üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmanın tekrarlanması için Türkiye Futbol Federasyonu’na müracaatta bulundu. Müracaatta, sonuca etki edecek hakem ve kural hatalarının olduğunu ileri sürüldü.

Kastamonuspor Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, "Hafta sonu deplasmanda oynadığımız Kırşehir Futbol Kulübü karşılaşmasında yaşanan ve skora direkt etki eden hakem ve kural hataları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu’na ’maçın tekrarlanması’ talebimizi içeren yazılı itirazımızı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.