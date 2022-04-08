Gloria Özaltın Championship Turnuvası başlıyor

Gloria Özaltın Championship Golf Turnuvası 10-15 Nisan tarihleri arasında 6. kez düzenlenecek.

Türkiye’yi ilk golf sahası ile tanıştıran Merhum Nuri özaltın, kızı Öznur Özdemir Özaltın ve eşi Sebahat Özaltın adına 10-15 nisan tarihlerinde başlayacak olan turnuvaya, daha önceki yıllardan beri burada golf oynayan İngiliz, Alman, İrlandalı, Hollandalı ve birçok golfçü bu önemli turnuvaya katılacak. Geçtiğimiz sene pandemiden dolayı yapılamayan organizasyon bu sene 6.’sına ev sahipliği yapacak.