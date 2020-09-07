"Gloria Cup Basketball"’da turnuva 1 heyecanı sona erdi

Avrupa’nın en geniş kapsamlı spor oteli Gloria Sports Arena (GSA)’ nın bu yıl dördüncü kez ev sahipliği yaptığı Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası’nın ilk etabını Anadolu Efes kazandı. Turnuvada Galatasaray Doğa Sigorta ikinci olurken,Bahçeşehir Koleji takımı üçüncü oldu. Kazanan takımlara ödülleri Smart Casual Event Genel Müdürü Mert Osman Can, Gloria Sports Arena Genel Müdürü Görkem Dönmez ve Antalya Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Yavuz Gürhan tarafından verildi.

50’den fazla branşta spor yapma imkânı ve 100 odalı oteli ile profesyonel sporcular ve takımlar için benzersiz bir deneyim sunan Gloria Sports Arena; Gloria Cup Basketball 2020 ile yıldız isimleri parkede ağırlamaya devam ediyor.

Turnuva 1 ve Turnuva 2 grupları ile iki bölüm halinde planlanan müsabakaların ilk etabı 2 Eylül’de Bahçeşehir Koleji - Dnipro açılış maçı ile start verdi. Bahçeşehir Koleji’nin 97-70 üstünlüğü ile hızlı başlayan turnuvada Dnipro, ikinci mağlubiyetini 73-91 puan ile Galatasaray Doğa Sigorta karşısında aldı. Turnuvanın ikinci günü Anadolu Efes’in, Galatasaray Doğa Sigorta karşısında 88-64 üstünlüğü ile sona erdi. Turnuvanın üçüncü gününde Galataray Doğa Sigorta 91- 73 ile BC Dnipro’yu, Anadolu Efes 81-77 puanla Bahçeşehir Koleji’ni mağlup etti.

Turnuvanın son gününde Galatasaray Doğa Sigorta -Bahçeşehir Koleji karşılaşması91-82 puanla Galatasaray Doğa Sigorta üstünlüğü ile, Anadolu Efes- BC Dnipro karşılaşması ise 99-61 AnadoluEfes’in üstünlüğü ile sona erdi.

Gloria Cup Uluslarası Erkekler Basketbol Turnuvası’nda İkinci Yarı Başlıyor

2020 Gloria Cup Turnuvası ilk etabı 6 Eylül Pazar günü sona erdi. Turnuvanın ikinci etabında; Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko, Tofaş, Türk Telekom, Pınar Karşıyaka, Crvena Zvezda ve BC Dnipro birbirleri ile kıyasıya mücadele etmeye hazır!

8 Eylül Salı günü 17.30’da BC Dnipro- Tofaş karşılaşması ile başlayacak turnuva, bu maçın hemen ardından 20.30’da Anadolu Efes- Galatasaray Doğa Sigorta karşılaşmasıyla devam edecek.

Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası’nın ikinci etabı 13 Eylül Pazar günü sona erecek.

Gloria Sports Arena ev sahipliğinde, Smart Casual Event’in organizatörlüğünde düzenlenen Gloria Cup Basketball 2020, Türkiye’den canlı yayınla D-Smart ve yurtdışında yayınlayan televizyon kanalları ile izleyici ile buluşacak. Karşılaşmalar seyircisiz olarak oynanacak.

Gloria Cup Basketball 2020 programı şu şekilde:

8-13 EYLÜL 2020 /TURNUVA2

8 Eylül Salı

17.30( Maç1 )BC Dnipro- Tofaş

20.30 (Maç 2) Anadolu Efes- Galatasaray Doğa Sigorta

9 Eylül Çarşamba

17.30 ( Maç 3) Fenerbahçe Beko- Pınar Karşıyaka

20.30 (Maç 4 )Türk Telekom- Crvena Zvezda

10 Eylül Perşembe

17.30( Maç 5 ) Maç 1 Kaybeden - Maç 2 Kaybeden

20.30 (Maç 6 )Maç 1 Kazanan - Maç 2 Kazanan

11 Eylül Cuma

17.30( Maç 7 ) Maç 3 Kaybeden - Maç 4 Kaybeden

20.30 (Maç 8 )Maç 3 Kazanan - Maç 4 Kazanan

12 Eylül Cumartesi

20.15 (Maç 9 ) Maç 5 Kaybeden- Maç 7 Kaybeden

13 Eylül Pazar

13.00 (Maç 10) Maç 5 Kazanan - Maç 7Kazanan

16.00 (Maç11) Maç 6 Kaybeden - Maç 8 Kaybeden

19.00 (Maç12) Maç 6 Kazanan – Maç 8Kazanan

Hibya Haber Ajansı