"Gloria Cup Basketball"’da turnuva 1 heyecanı sona erdi
Avrupa’nın en geniş kapsamlı spor oteli Gloria Sports Arena (GSA)’ nın bu yıl dördüncü kez ev sahipliği yaptığı Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası’nın ilk etabını Anadolu Efes kazandı.
Avrupa’nın en geniş kapsamlı spor oteli Gloria Sports Arena (GSA)’ nın bu yıl dördüncü kez ev sahipliği yaptığı Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası’nın ilk etabını Anadolu Efes kazandı. Turnuvada Galatasaray Doğa Sigorta ikinci olurken,Bahçeşehir Koleji takımı üçüncü oldu. Kazanan takımlara ödülleri Smart Casual Event Genel Müdürü Mert Osman Can, Gloria Sports Arena Genel Müdürü Görkem Dönmez ve Antalya Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Yavuz Gürhan tarafından verildi.
50’den fazla branşta spor yapma imkânı ve 100 odalı oteli ile profesyonel sporcular ve takımlar için benzersiz bir deneyim sunan Gloria Sports Arena; Gloria Cup Basketball 2020 ile yıldız isimleri parkede ağırlamaya devam ediyor.
Turnuva 1 ve Turnuva 2 grupları ile iki bölüm halinde planlanan müsabakaların ilk etabı 2 Eylül’de Bahçeşehir Koleji - Dnipro açılış maçı ile start verdi. Bahçeşehir Koleji’nin 97-70 üstünlüğü ile hızlı başlayan turnuvada Dnipro, ikinci mağlubiyetini 73-91 puan ile Galatasaray Doğa Sigorta karşısında aldı. Turnuvanın ikinci günü Anadolu Efes’in, Galatasaray Doğa Sigorta karşısında 88-64 üstünlüğü ile sona erdi. Turnuvanın üçüncü gününde Galataray Doğa Sigorta 91- 73 ile BC Dnipro’yu, Anadolu Efes 81-77 puanla Bahçeşehir Koleji’ni mağlup etti.
Turnuvanın son gününde Galatasaray Doğa Sigorta -Bahçeşehir Koleji karşılaşması91-82 puanla Galatasaray Doğa Sigorta üstünlüğü ile, Anadolu Efes- BC Dnipro karşılaşması ise 99-61 AnadoluEfes’in üstünlüğü ile sona erdi.
Gloria Cup Uluslarası Erkekler Basketbol Turnuvası’nda İkinci Yarı Başlıyor
2020 Gloria Cup Turnuvası ilk etabı 6 Eylül Pazar günü sona erdi. Turnuvanın ikinci etabında; Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko, Tofaş, Türk Telekom, Pınar Karşıyaka, Crvena Zvezda ve BC Dnipro birbirleri ile kıyasıya mücadele etmeye hazır!
8 Eylül Salı günü 17.30’da BC Dnipro- Tofaş karşılaşması ile başlayacak turnuva, bu maçın hemen ardından 20.30’da Anadolu Efes- Galatasaray Doğa Sigorta karşılaşmasıyla devam edecek.
Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası’nın ikinci etabı 13 Eylül Pazar günü sona erecek.
Gloria Sports Arena ev sahipliğinde, Smart Casual Event’in organizatörlüğünde düzenlenen Gloria Cup Basketball 2020, Türkiye’den canlı yayınla D-Smart ve yurtdışında yayınlayan televizyon kanalları ile izleyici ile buluşacak. Karşılaşmalar seyircisiz olarak oynanacak.
Gloria Cup Basketball 2020 programı şu şekilde:
8-13 EYLÜL 2020 /TURNUVA2
8 Eylül Salı
17.30( Maç1 )BC Dnipro- Tofaş
20.30 (Maç 2) Anadolu Efes- Galatasaray Doğa Sigorta
9 Eylül Çarşamba
17.30 ( Maç 3) Fenerbahçe Beko- Pınar Karşıyaka
20.30 (Maç 4 )Türk Telekom- Crvena Zvezda
10 Eylül Perşembe
17.30( Maç 5 ) Maç 1 Kaybeden - Maç 2 Kaybeden
20.30 (Maç 6 )Maç 1 Kazanan - Maç 2 Kazanan
11 Eylül Cuma
17.30( Maç 7 ) Maç 3 Kaybeden - Maç 4 Kaybeden
20.30 (Maç 8 )Maç 3 Kazanan - Maç 4 Kazanan
12 Eylül Cumartesi
20.15 (Maç 9 ) Maç 5 Kaybeden- Maç 7 Kaybeden
13 Eylül Pazar
13.00 (Maç 10) Maç 5 Kazanan - Maç 7Kazanan
16.00 (Maç11) Maç 6 Kaybeden - Maç 8 Kaybeden
19.00 (Maç12) Maç 6 Kazanan – Maç 8Kazanan
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