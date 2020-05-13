Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM
BİST
100717
ALTIN
383.442
DOLAR
6.9730
STERLİN
8.5620
EURO
7.5711

Glenn Hoag: "Liglerin sona erdirilmesi yerinde bir karar "

Arkas Antrenörü Glenn Hoag, liglerin sona erdirilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Voleybol federasyonumuzun play-off maçlarını oynatmadan ligleri sona erdirmesinin çok yerinde bir karar olduğunu düşünüyorum" dedi.

Glenn Hoag: "Liglerin sona erdirilmesi yerinde bir karar "

Arkas Antrenörü Glenn Hoag, liglerin sona erdirilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Voleybol federasyonumuzun play-off maçlarını oynatmadan ligleri sona erdirmesinin çok yerinde bir karar olduğunu düşünüyorum" dedi.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 10:18
2007 Okunma
Glenn Hoag: "Liglerin sona erdirilmesi yerinde bir karar "

Arkas Spor, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun ligleri korona virüsünün etkileri nedeniyle sonlandırma kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Şampiyonun belirlenmediği sezonu ikinci sırada tamamlayan Arkas, Türkiye'yi gelecek sezon CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı elde etti.

Dünyayı etkisi altına alan virüsünün ilk görüldüğü günden bu yana 'Hiçbir kupa insan hayatından değerli değildir' prensibini benimseyen Arkas yönetimi, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun almış olduğu kararı saygı ve memnuniyetle karşıladı. Taraftarlara sezon boyunca yalnız bırakmadıkları için teşekkür eden Arkas, "Sporcularımıza, teknik ekibimize ve tüm kulüp çalışanlarımıza sezon boyunca göstermiş oldukları performans ve özverili çalışmalarından ötürü tebriklerimizi iletiyoruz. Ve siz takımımızı sahada yalnız bırakmayan tüm voleybolseverlere de ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şunu önemle belirtmek isteriz ki; hiçbir kupa hiçbir sporcunun, teknik heyetin, kulüp ve salon çalışanlarının hayatından daha değerli değildir. Sağlıklı, güzel günlerde, dolu tribünler önünde nice başarılarda buluşmak dileğiyle" açıklamasında bulundu.

Glenn Hoag: "Yerinde bir karar oldu"

Arkas Spor voleybol takımlarının başında 10 yılı geride bırakan Antrenör Glenn Hoag, liglerin sona erdirilmesiyle ilgili olarak, "Voleybol federasyonumuzun play-off maçlarını oynatmadan ligleri sona erdirmesinin çok yerinde bir karar olduğunu düşünüyorum. Arkas Spor ailesi her zaman oyuncularımızın ve personelimizin sağlığına ve refahına dikkat etmiştir. Bu bir spor kulübü için çok değerli bir prensiptir ve ben de teknik heyetin bir üyesi olarak aynı değerleri taşıyorum. Voleybol faaliyetlerimize devam etmeyerek, tüm sporcular, çalışanlar ve aileleri olarak bu salgına son verme çabalarının bir parçası olacağımız ve bu sürece katkıda bulunacağımız için mutluyum" diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nenad Bjelica: 'Fenerbahçe ile finansal konular üzerinde görüşmelerimiz sürüyor'
Nenad Bjelica: 'Fenerbahçe ile finansal konular üzerinde görüşmelerimiz sürüyor'
Dünya Taekwondo Federasyonu'nun pandemi kararları
Dünya Taekwondo Federasyonu'nun pandemi kararları
Sivasspor'a virüs testi yapılacak
Sivasspor'a virüs testi yapılacak
Kenan Sofuoğlu’nun hayat hikayesi film oldu
Kenan Sofuoğlu’nun hayat hikayesi film oldu
Lig bitmeden şampiyon olan kulübün Başkanından Acun Ilıcalı'ya teklif!
Lig bitmeden şampiyon olan kulübün Başkanından Acun Ilıcalı'ya teklif!
TFF, sözleşmelere ilişkin tavsiyeler yayınladı Giriş:07 Mayıs 2020 18:48
TFF, sözleşmelere ilişkin tavsiyeler yayınladı Giriş:07 Mayıs 2020 18:48
Fenerbahçe'de bir çalışan korona virüse yakalandı
Fenerbahçe'de bir çalışan korona virüse yakalandı
Almanya Bundesliga 16 Mayıs’ta başlıyor
Almanya Bundesliga 16 Mayıs’ta başlıyor
Abdurrahim Albayrak'tan Mustafa Cengiz paylaşımı
Abdurrahim Albayrak'tan Mustafa Cengiz paylaşımı
Survivor Sercan Yıldırım, Bursa'yı ikiye böldü
Survivor Sercan Yıldırım, Bursa'yı ikiye böldü
Bursaspor'un kamp kadrosu belli oldu
Bursaspor'un kamp kadrosu belli oldu
Süper Lig'in eski futbolcusu oğlunu boğarak öldürdü
Süper Lig'in eski futbolcusu oğlunu boğarak öldürdü
Fahrettin Koca'dan liglerin durumuna ilişkin açıklama
Fahrettin Koca'dan liglerin durumuna ilişkin açıklama
MKE Ankaragücü: 'Bir futbolcumuzun koronavirüs testi pozitif çıktı'
MKE Ankaragücü: 'Bir futbolcumuzun koronavirüs testi pozitif çıktı'
Fenerbahçe'den Ankaragücü'ne geçmiş olsun mesajı
Fenerbahçe'den Ankaragücü'ne geçmiş olsun mesajı
PSG'den, Mbappe'ye yeni sözleşme
PSG'den, Mbappe'ye yeni sözleşme
Ryan Babel: 'Galatasaray'a geri dönersem nasıl bir futbolcu olduğumu göstereceğim'
Ryan Babel: 'Galatasaray'a geri dönersem nasıl bir futbolcu olduğumu göstereceğim'
Samsunspor Türkiye gündeminde
Samsunspor Türkiye gündeminde
İspanyollar duyurdu: 'Arda Turan, Galatasaray'a dönecek'
İspanyollar duyurdu: 'Arda Turan, Galatasaray'a dönecek'
Emre Demir, İstanbul yolcusu
Emre Demir, İstanbul yolcusu

banner371

banner363

banner376

banner361

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim