Gizem Özer, dünya şampiyonasına veda etti

İstanbul’da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nda ikinci maçında Yunan rakibine yenilen Gizem Özer, turnuvaya veda etti.

Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası İstanbul’un ev sahipliğinde devam ediyor. Türk Milli Takımı adına ringe çıkan son Avrupa Şampiyonu, Elazığ Belediyespor Kulübü sporcusu Gizem Özer, ikinci maçında Yunanistan’dan Papadatou Pavina’ya elenerek organizasyona veda etti. 63,5 kiloda ilk maçında Moğolistanlı rakibini eleyen Gizem’in, henüz ikinci maçta turnuvaya veda etmesi, boks camiasında üzüntüyle karşılandı.