banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Ünlü futbolcu Arda Turan’ın beraatine karar verildi
Ünlü futbolcu Arda Turan’ın beraatine karar verildi
Stoltenberg:
Stoltenberg: "Tarihi kararlar alacağız"
Ekonomik güven endeksi geriledi
Ekonomik güven endeksi geriledi
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı

Gizem, Cezayirli rakibi karşısında

Elazığ Belediyespor’un milli boksörü Gizem Özer, Cezayir’de devam eden Akdeniz Oyunları’nda perşembe günü yarı final maçına çıkacak.

Spor 29.06.2022, 12:08
Gizem, Cezayirli rakibi karşısında

Elazığ Belediyespor’un milli boksörü Gizem Özer, Cezayir’de devam eden Akdeniz Oyunları’nda perşembe günü yarı final maçına çıkacak.

Cezayir’in Oran kentinde devam eden 19. Akdeniz Oyunları’nda Türk milli takımı her branşta başarıdan başarıya koşuyor. Milli takımın bokstaki altın madalya umutlarından Gizem Özer, 63 kilo yarı finalinde 30 Haziran Perşembe günü saat 16.00’da Cezayirli rakibi İman Khelif’le yarı final maçına çıkacak. Bronz madalyayı garantileyen Gizem, rakibini mağlup ettiği takdirde final maçı oynamaya hak kazanacak.

Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu