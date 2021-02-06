Giuliano, yine penaltı kaçırdı

Medipol Başakşehir’in Brezilyalı futbolcusu Giuliano, Galatasaray maçında olduğu gibi Fatih Karagümrük müsabakasında da penaltıdan yararlanamadı.

Süper Lig’in 23. haftasında Başakşehir, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Turuncu-lacivertliler, karşılaşmanın 19. dakikasında Giuliano ile öne geçme şansını değerlendiremedi.

Karagümrük’te Borini’nin ceza sahasında Ömer Ali Şahiner’e yaptığı müdahale sonrasında hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktaya penaltıyı kullanmak için beyaz noktaya gelen Giuliano, topu üstten dışarı gönderdi.

30 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz hafta da 3-0 kaybedilen Galatasaray mücadelesinin 22. dakikasında da penaltıyı gole çevirememişti.