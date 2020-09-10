Giuliano Al Nasr'dan ayrıldı

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Giuliano Suudia Arabistan'daki takımı olan Al Nassr'dan ayrıldı. Brezilyalı 10 numara şu anda serbest konumda... Fenerbahçe'ye imza attığı 2017/2018 sezonunda iyi bir performans gösteren ve taraftarın kısa sürede sevgisini kazanan Giuliano 11 milyon euroluk bedelle Suudi Arabistan'ın yolunu tutmuş ve takımına da ciddi şekilde para kazandırmıştı