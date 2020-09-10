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Giuliano Al Nasr'dan ayrıldı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Giuliano, Suudi Arabistan'daki sözleşmesini sonlandırdı ve takımından ayrıldı.

Spor 10.09.2020, 10:51
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Giuliano Al Nasr'dan ayrıldı

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Giuliano Suudia Arabistan'daki takımı olan Al Nassr'dan ayrıldı. Brezilyalı 10 numara şu anda serbest konumda... Fenerbahçe'ye imza attığı 2017/2018 sezonunda iyi bir performans gösteren ve taraftarın kısa sürede sevgisini kazanan Giuliano 11 milyon euroluk bedelle Suudi Arabistan'ın yolunu tutmuş ve takımına da ciddi şekilde para kazandırmıştı

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