banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kraliçe'nin oğlu Prens Andrew'a cinsel istismar davası!
Kraliçe'nin oğlu Prens Andrew'a cinsel istismar davası!
Binali Yıldırım: Türkiye olmazsa mülteciler Avrupa'yı istila eder
Binali Yıldırım: Türkiye olmazsa mülteciler Avrupa'yı istila eder
Muazzez Ersoy'dan TRT'ye sitem! Artık burama geldi...
Muazzez Ersoy'dan TRT'ye sitem! Artık burama geldi...
Afganistan Maliye Bakanı ülkeyi terk etti
Afganistan Maliye Bakanı ülkeyi terk etti

Giresunspor’da Eren Tozlu ve Caner Hüseyin Bağ ile yollar ayrıldı

Süper Lig’in yeni temsilcisi Giresunspor, Eren Tozlu ve Caner Hüseyin Bağ ile yollarını ayırma kararı aldı.

Spor 11.08.2021, 16:23
Giresunspor’da Eren Tozlu ve Caner Hüseyin Bağ ile yollar ayrıldı

Süper Lig’in yeni temsilcisi Giresunspor, Eren Tozlu ve Caner Hüseyin Bağ ile yollarını ayırma kararı aldı.

Giresunspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz sezon başında ailemize katılan, kulübümüzün 44 yıl sonra Süper Lig’e yükselmesinde önemli emekleri bulunan kaptanımız Eren Tozlu ve Caner Hüseyin Bağ ile yollarımızı ayırma kararı aldık” denildi.

Ayrıca her iki futbolcuya kendilerine kulüp bulmaları için izin verildiği belirtildi.
Yorumlar (0)
28°
açık