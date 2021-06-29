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Giresunspor’da 4 futbolcu sağlık kontrolünden geçti

Giresunspor’da 4 futbolcu Türkiye Futbol Federasyonu’nun lisans işlemlerinden önce istediği zorunlu sağlık kontrolünden geçti.

Spor 29.06.2021, 15:43
Giresunspor’da 4 futbolcu sağlık kontrolünden geçti

Giresunspor’da 4 futbolcu Türkiye Futbol Federasyonu’nun lisans işlemlerinden önce istediği zorunlu sağlık kontrolünden geçti.

Giresunspor Kulübü’nden yapılan yazılı açıklamada, sözleşmesi devam eden Eren Tozlu, Erol Can Akdağ, Göktan Cörüt ve Sergio Antonio Da Luz Junior, Medical Park Ordu Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.

Yeşil beyazlı futbolcular, Ortopedi ve Travmatoloji, Kardiyoloji, İç Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz, Göğüs Hastalıkları, Göz Sağlığı ve Hastalıkları polikliniklerinde tetkiklerinin ardından EKG, EKO ve EFOR testlerinden geçtiler.
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