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Giresunspor otobüsüne saldırı
TFF 1.Lig'in 27. haftasında oynanan Yılport Samsunspor- Giresunspor karşılaşması olaylı sona erdi.
Spor 20.03.2021, 23:37
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Giresunspor'un Yılport Samsunspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşma sonrası Giresunspor'un dönmek için yola çıktığı esnada Samsun'un Çarşamba ilçesinde takımı taşıyan otobüs taşlandı.
Yapılan taşlı saldırı sonucu otobüsün camı kırıldı.
Giresunspor takım kaptanı Emre Tozlu'nun eli, atılan taşlar sonucu hasar aldı.
Olay yerine gelen polis ekiplerinin olaya müdahalesi sonrası takım, başka bir otobüse geçti.
Olayın faillerinin bulunması için ekiplerce çalışmalar başlatıldı.