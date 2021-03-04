banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Reynmen'e hapis şoku...
Reynmen'e hapis şoku...
Netflix Türkiye üyelik paket fiyatlarına zam
Netflix Türkiye üyelik paket fiyatlarına zam
'Herkesi ismiyle soyadıyla söyleyeceğim'
'Herkesi ismiyle soyadıyla söyleyeceğim'
Ankaragücü Galatasaray’ı yendi, dipten kurtuldu...
Ankaragücü Galatasaray’ı yendi, dipten kurtuldu...

Giresunspor ile Albayrak Medya kuruluşu GZT isim sponsorluğu anlaşması imzaladı

TFF 1. Lig’in en güçlü şampiyonluk adaylarından Giresunspor, Albayrak medya bünyesindeki GZT ile isim sponsorluğu sözleşmesi imzaladı. Bu anlaşma ile birlikte Karadeniz ekibinin sezon sonuna kadar yeni adı GZT Giresunspor oldu.

Spor 04.03.2021, 17:04
3
Giresunspor ile Albayrak Medya kuruluşu GZT isim sponsorluğu anlaşması imzaladı

TFF 1. Lig’in en güçlü şampiyonluk adaylarından Giresunspor, Albayrak medya bünyesindeki GZT ile isim sponsorluğu sözleşmesi imzaladı. Bu anlaşma ile birlikte Karadeniz ekibinin sezon sonuna kadar yeni adı GZT Giresunspor oldu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Türkiye’nin en büyük grup şirketlerinden Albayrak Medya çatısı altında faaliyet gösteren yeni nesil dijital içerik platformu GZT ile isim sponsorluğu konusunda sözleşme imzaladı. Albayrak Grubu Genel Merkezi’nde gerçekleşen törende imzaları Albayrak Medya Dijital Genel Müdürü Ömer Karaca ile Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet attı.

İmza töreninin ardından konuşan Ömer Karaca, GZT olarak TFF 1. Lig’de mücadele eden Giresunspor’a hem isim sponsoru hem de forma sponsoru olduklarını hatırlatarak, “Biz GZT olarak yeni büyüyen bir markayız. Giresunspor’u da bu anlamda kendimize benzetiyoruz. Birlikte güçlerimizi birleştirip o enerjiyi biraz daha yaymak suretiyle her iki markanın bilinilirliğini artırmak gibi bir hedefimiz var. Biz bundan sonraki süreçte de ekip olarak Giresunspor’un yanında olacağız. Yaklaşık 200 kişilik bir ekibimiz var. Hepimiz artık Giresunsporluyuz. Onlar birlikte gülüp onlarla birlikte ağlayacağız” dedi.

Giresunspor’un Süper Lig’e çıkacağından ümitli olduğunu söyleyen Karaca, önemli olanın Giresunspor olduğunu ve onların başarıları arttıkça kendi başarılarının da artmış olacağını vurgulayarak, “İsim sponsorluğu anlaşması bu sezon sonunda sona erecek. Önümüzdeki sezon da kulübümüzün yanında olmayı ümit ediyoruz” diye konuştu.

"Diğer şirketlere örnek olmasını temenni ediyorum"

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet ise GZT’ye teşekkür ederek, “Çok hızlı gelişti ve sonuçlandı. ‘Artık arkamızda GZT var’ diyoruz. Federasyon ile de görüştük ve bu maça yetiştirmeye çalışıyoruz” dedi. Anadolu futbolunun çok önemli olduğunu vurgulayan Karaahmet, “GZT’nin de sporun yanında olması çok önemliydi. Anadolu takımlarının her zaman desteğe ihtiyacı var. GZT’nin yaptığının diğer şirketlere örnek olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Stat isim sponsorluğuyla ilgili de teklifler aldıklarını belirten Karaahmet, “İş dünyasından tabi ki bu beklentilerimiz var. Giresunpor’un stat isminde de yeni bir sponsorla yakında anlaşacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"Öncelikli hedefimiz üst lige çıkmak için gerekli puanları toplamak"

Kalan tüm maçları kazanmak istediklerine dikkat çeken Karaahmet, “Bir hedefimiz var. Önemli olan, o hedefe ulaşmak için gerekli olan puanla ligi bitirmek. Her maça kazanmak için çıkıp gerekli puanları alarak bir üst lige çıkmak öncelikli hedefimiz” dedi.

Giresunspor’un mali konulardaki başarısına da değinen Hakan Karaahmet, “Biz çok büyük borçlarla değil, doğru planlamayla Süper Lig’e çıkarsak orada kalıcı olacağımızı düşünüyoruz. Birçok kulübün borç batağında olduğunu görüyoruz” açıklamasında bulundu. Amaçlarının Giresunspor’u finansal olarak doğru yere oturtmak olduğunu söyleyen Karaahmet, GZT ve Albayrak Medya ailesine teşekkür ederek sözlerini noktaladı.
Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 27 57
2. Beşiktaş 26 57
3. Fenerbahçe 26 54
4. Trabzonspor 26 48
5. Hatayspor 27 46
6. Gaziantep FK 27 43
7. Alanyaspor 26 42
8. Karagümrük 27 41
9. Göztepe 26 35
10. Antalyaspor 26 34
11. Sivasspor 26 33
12. Konyaspor 26 32
13. Malatyaspor 27 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Kayserispor 26 28
16. Rizespor 27 28
17. Başakşehir 27 26
18. Erzurumspor 27 26
19. Ankaragücü 26 23
20. Denizlispor 26 21
21. Gençlerbirliği 26 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 24 46
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 24 39
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 24 26
13. Boluspor 24 26
14. Menemenspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 24 15
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 27 65
2. M. United 27 51
3. Leicester City 27 50
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 26 44
6. Liverpool 26 43
7. Everton 25 43
8. Tottenham 25 39
9. Aston Villa 25 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 27 34
13. Crystal Palace 27 34
14. Southampton 26 30
15. Burnley 27 29
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 26 23
19. West Bromwich 26 17
20. Sheffield United 27 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 25 53
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 25 42
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 25 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Celta de Vigo 25 30
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 25 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 24 21
20. Huesca 25 20