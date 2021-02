Giresunspor - Bursaspor maçının ardından

TFF 1. Lig’de sahasında Bursaspor’u 2-1 mağlup eden Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, rakiplerin kaybettiği bir haftada kazanmanın önemli olduğunu söyledi. Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan ise gol yemeden yenilmezlik serisini sürdüren lidere karşı oynadıkları karşılaşmada mağlup olsalar da futbolcularının ortaya koyduğu oyundan memnun olduğunu belirtti.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında teknik direktörler mücadeleye değerlendirdi. Toplantıya ilk katılan Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan, mağlup olsalar da oyuncularıyla gurur duyduğunu belirterek, “Bugün 2-1 mağlup olduk, ancak oyuncularımızla gurur duyuyoruz. Lider takıma karşı iyi bir oyun ortaya koyduk. Bu oyunun karşı ligi mağlubiyet olmamalıydı. Başlangıçta heyecanlı olduklarından 2 gol yedik daha sonra heyecanı atınca iyi oyun ortaya koydular ve oyun bizim kontrolümüzde geçti. Rakibi kendi sahasına hapseden bir oyun oynandı. 20 yaş altı oyuncular vardı sahada. Bugün lider takım deplasmanındaydık ve eksiklerimize karşı kaybedecek bir oyun oynamadık ama hak edilen galibiyeti de alamadık, ama oyuncularımızın enerjisinden ortaya koydukları performanstan memnunuz. Önümüzde Tuzlaspor maçı var inşallah futbolcularımızın sağlığı düzelir ve iyi sonuçlar alırız” ifadelerini kullandı.

Giresunspor cephesi

Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül ise rakiplerin kaybettiği bir haftada kazandıklarını ifade ederek, “Maç öncesinde ifade etmiştim Covid-19 tedavisi gören oyuncularımıza geçmiş olsun her iki takımın da oyuncuları bir an önce sağlıklarına kavuşur inşallah. Maça gelecek olursak kazanmamız gereken bir maçtı. Rakiplerin kaybettiği haftada kazanmak önemlidir. İlk yarıda iyi oyuna başladık 2 golü bulduktan sonra bir düşüş yaşadık ama skoru korumasını bildik. Bu maçı kazandığımız için mutluyuz oyuncularımız savaşarak oynuyor. Her maçın final olduğu karşılaşmaları kazanarak hedefimize ulaşmak istiyoruz. İnşallah sezon sonunda Giresunspor camiasının hayallerini gerçekleştiren bir takım olur. Biz içerde ve dışarda rakip ayırmadan kazanıp yolumuza devam edeceğiz” dedi.