Giresunspor - Beşiktaş maç sonucu: 0-0

Valerien Ismael ile çıkışa geçen Beşiktaş Süper Lig 'de 33. hafta mücadelesinde deplasmanda Giresunspor'la karşılaştı. Siyah-Beyazlılar yakaladığı çıkışı devam ettirmek için Giresunspor deplasmanından 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yaptı. Düşme potasının hemen üstünde bulunan ve son haftalarda bu heyecanı yaşamak istemeyen Giresunspor ise sahasında Beşiktaş'ı eli boş gönderme istedi.

Maçın ilk yarısında iki takım da tehlikeli ataklar gerçekleştirdi ancak iki takım da aradığı golü bir türlü bulamadı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında siyah beyazlılar, Giresunspor kalesine ataklarını sıklaştırdı ancak istediğini golü bir türlü bulamadı ve mücadelenin 90 dakikası 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Avrupa mücadelesinde rakiplerinin puan kaybettiği haftada Beşiktaş istediğini alamayarak büyük avantajı tepmiş oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Maça Beşiktaş başladı

8' Giresunspor maçın ilk tehlikeli atağını gerçekleştirdi. Savunmadan hızlı çıkan Karadeniz ekibinde Traore'nin ileriye gönderdiği pasta top Umut'ta kaldı. Tecrübeli futbolcu Suleymanov'a pasını gönderdi. Rus futbolcu şutunu attı, top yandan auta çıktı.

9' Giresunspor, Beşiktaş kalesine etkili gelmeye devam etti. Chiquinho, yaklaşık 25 metreden şutunu attı ancak top yandan az farkla auta çıktı.

10' Bu kez Beşiktaş gole yaklaştı. Rachid Ghezzal ceza sahası dışından şutunu attı ancak top kaleci Okan'da kaldı.

18' Beşiktaş gole çok yaklaştı. Sol köşeden kullanılan serbest vuruşta ceza sahasına gelen topa Vida vurmak istedi savunma uzaklaştırdı. Dönen topu Montero indirdi, Batshuayi kontrol edip dönerek vurdu ancak Okan Kocuk gole izin vermedi.

40' Rıdvan Yılmaz, topla birlikte rakiplerini geçerek ceza sahasına doğru ilerledi. Sol köşedeki Teixeira'ya pasını gönderdi. Brezilyalı futbolcu topu düzeltip şutunu attı ancak top yandan auta çıktı.

42' Beşiktaş bir kez daha gole çok yaklaştı. Rıdvan Yılmaz, bu dakikalarda ataklarda etkili rol oynamaya başladı. Genç futbolcu ceza sahası önünde topla buluştu, şutunu attı ancak top üstten auta çıktı.

44' Beşiktaş gole çok yaklaştı. Rachid Ghezzal, yaklaşık 35 metreden şutunu attı, kaleci Okan Kocuk son anda topu parmaklarının ucuyla kornere gönderdi.

47' Giresunspor gole çok yaklaştı. Karadeniz ekibi Serginho ile kontratağa çıktı. Rosier rakibine müdahale etmek istedi ancak istediğini yapamadı. Brezilyalı futbolcu sol kanattan topla birlikte içeriye doğru hareketlendi. Arka alana doğru yerden ortasını gönderdi ancak Rıdvan topu uzaklaştırdı. Serginho'nun önüne düşen topa 27 yaşındaki futbolcu şutunu attı kaleci Ersin çıkardı. Umut Nayir tam şutu atacakken Ersin bir müdahale daha yaparak topu uzaklaştırdı ve tehlikeyi önledi.

51' Giresunspor bir kez daha gole çok yaklaştı. Beşiktaş savunmasının yaptığı pas hatası sonrasında Suleymanov topu önünde buldu. Rus futbolcu şutunu attı kaleci Ersin gole izin vermedi.