Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak, D Smart’a konuk oldu

Giresunspor’da başkanlığa yeni seçilen Nahid Ramazan Yamak, “10 yıldan fazla süredir yönetimde görev yapıyorum. Bu şartlar içinde en iyi adaylardan biri olduğumu düşündüğüm için göreve talip oldum ve seçildim” dedi.

D Smart’ta yayınlanan Bol’ca Futbol programının bu haftaki konuğu, Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak oldu. Giresunspor’da başkanlığa yeni seçilen Nahid Yamak, “Kongre depremin olduğu zor bir döneme denk geldi. 10 yıldan fazla süredir yönetimde görev yapıyorum. Bu şartlar içinde en iyi adaylardan biri olduğumu düşündüğüm için göreve talip oldum ve seçildim. Görevimizi layıkıyla yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“2 bin 828 yeni üye yapmak istiyoruz”

Kongreye katılımın az olmasına değinen Yamak, “Üyelik sistemi bizim kanayan yaramız. Giresunspor’un kongresinde 235-236 kişi oy kullanıp başkan seçiyor. Bu kulübe yakışmayan bir sayı. Bununla ilgili olarak, 2 bin 828 kişiyi üye yapmak için harekete geçtik. Bir Giresunspor kimliği çıkartacağız ve üye olanlara forma hediye edeceğiz. Hem kulübe gelir imkanı olacak, hem de daha çok kişinin katılımıyla başkanlık seçimleri gerçekleşecek” diye konuştu.

“Hakan Keleş’in ayrılması söz konusu değil”

Teknik Direktör Hakan Keleş’in durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Nahid Yamak, “Hakan Keleş’i değiştirmek için en az 5-6 kişiyi daha değiştirmek gerekir. Çünkü sadece teknik direktör değil, yönetici gibi de çalıştı. Giresun için önemli bir değer. Şehirde de çok sevilen biri. Geçen sezon kötü başlangıç yapmasına rağmen benim de olduğum yönetim kurulumuz Hakan Keleş ile devam etme kararı aldı. Kulübün çok uzun zamandır beklediği Süper Lig’e yükselme hedefini gerçekleştirdi. Dürüstlüğüne ve çalışkanlığına güveniyoruz. Hoca ile yolları ayırmamız gibi bir durum söz konusu değil. Giresun’da evin evladı gibi. Kendisi kulüp için çok önemli bir isim” dedi.

“Transfer tahtasını açtırsak da transfer yapamıyoruz”

Transfer yasağıyla alakalı ise Başkan Yamak, “Şu anda transfer tahtamız kapalı. Açtırsak da transfer yapamıyoruz çünkü FIFA’dan iki dönem cezamız var. Savaştığımız cephe çok fazla. Bu durum çok üzücü bir durum. Bütün futbolcularla tek tek konuştum. Hepsine ‘FIFA’ya şikayet olayını kaldırıyorsunuz. Ben size avukatınızdan ve FIFA’dan daha yakınım. Bir sorununuz olduğu zaman bana gelin’ dedim. Biz sıkıntıları gidermeye çalışacağız ve maddi durumları çözecek yeni projeler üzerinde çalışıyoruz. Futbolculardan istediğim tek şey karakterli bir oyun. Sonuç ikinci planda. Şu anda hak ettiğimiz yerde değiliz. Birkaç kötü sonuç bizi buraya kadar indirdi. Hakan Keleş de takımın ligden düşmeyeceğini söyledi. Biz bu sene iyi bir şekilde ligi bitirmeye çalışacağız” cümlelerine yer verdi.

“Altyapı için bir arazi almayı düşünüyoruz”

Kulübün tesisleri ile ilgili projelerini de anlatan Başkan Nahid Yamak, altyapı için yeni bir arazi almak istediklerini belirterek, “Tesisler ile ilgili güzel bir projemiz var. Çok güzel bir stadımız var. Kulüp binalarının yenilenmesini istiyoruz. Altyapı için bir arazi almayı düşünüyoruz. Altyapı için yeni sahalar yapmak istiyoruz. Ayrıca Giresun’daki yaylalarımızdan birinde kamp tesisi yapmayı planlıyoruz. Bu bizi ciddi bir maliyetten de kurtaracak. İki önemli hedefim, yeni kulüp binası ve kamp merkezi yapmak” şeklinde konuştu.

“Hakemlerin kendilerini geliştirmesi lazım”

Süper Lig’deki hakemlerin kendilerini geliştirmesi gerektiğini söyleyen Nahid Yamak, “Hakemlerin kendilerini geliştirmesi lazım. Son dönemde iyi hakemler gelmeye başladı. VAR’ın özellikle küçük takımlara yaradığını düşünüyorum. Ama futbolun doğasını bozmaması gerektiğini düşünüyorum. Bazı noktalarda hakem düdüğünü çaldığında işin bitmesi lazım. Hakemlerin üstündeki sorumluluk büyük. Daha dikkatli olmaları lazım. VAR hakemlerinin çok net pozisyonlarda oyuna dahil olmaları gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Başkan Yamak, depremden etkilenen kulüplerin zor durumda olduğunu ve bu şartlarda ligden düşmenin olmasının çok doğru olmadığını da sözlerine ekledi.