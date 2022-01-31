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Giresunspor Başkan Yardımcısı Nahid Yamak: "Galatasaray ile Okan için takas konusunu da görüştük"

GZT Giresunspor Başkan Yardımcısı Nahid Yamak, takımlarında kiralık olarak forma giyen Okan Kocuk’un Galatasaray’a geri dönmesi için takas konusunu da görüştüklerini, ancak Okan’ın gitmesini istemediklerini söyledi.

Spor 31.01.2022, 10:01
Giresunspor Başkan Yardımcısı Nahid Yamak: "Galatasaray ile Okan için takas konusunu da görüştük"

GZT Giresunspor Başkan Yardımcısı Nahid Yamak, takımlarında kiralık olarak forma giyen Okan Kocuk’un Galatasaray’a geri dönmesi için takas konusunu da görüştüklerini, ancak Okan’ın gitmesini istemediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig’e verilen milli arada hazırlıklarına Antalya Belek’te devam eden GZT Giresunspor’da Başkan Yardımcısı Nahid Yamak İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulundu. Kampta imkanlarının çok güzel olduğunu söyleyen Yamak, “Sahalar güzel. İyi bir kamp süreci geçiriyoruz. Her şey yolunda. Milli takımlarda olan oyuncularımız vardı, onlar katıldı. Katılacak olanlar var. Bir iki eksiğimiz vardı. Yavaş yavaş buraya yeni transferler katılmaya başladı. Şimdilik her şey yolunda. Önümüzdeki hafta Konyaspor’la oynayacağız. Burada kampı bitirdikten sonra direkt Konya’ya geçeceğiz zaten" dedi.

"Oynadığımız oyundan hep memnunduk"

Ligde ilk 7 hafta iyi başlayamadıklarını söyleyen Nahid Yamak, “Zor bir fikstürümüz vardı. Galatasaray, Trabzon ve Fenerbahçe... Bunların hepsiyle ilk altı haftanın içinde oynadık. Ama o dönemlerde bile oynadığımız futboldan çok memnunduk. Galatasaray maçında yenilmemize rağmen ilk maçta çok iyi futbol oynamıştık. Kasımpaşa maçında orada yenildik ama iyiydik. Fenerbahçe maçında 2-1 yenildik, bir penaltı kaçırdık. Yani biz oynadığımız oyundan hep memnunduk. Ama bunu o dönemde başlarda skora yansıtamamıştık. Fakat süreç içinde o skora da yansımaya başladı ve ilk yarıyı aşağı yukarı isteyeceğimiz puanlarda bitirdik" diye konuştu.

"Hakan Keleş çok farklı yerlerde olacak"

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş’e değinen Yamak, “Biz Hakan hocamızla geçen sene 44 yıldan sonra Süper Lig’e çıkma şansını yakaladık. Şampiyon olduk. Kendisine güvendik ve devam ettik. Hocamızdan bizim hiçbir endişemiz yoktu. Yani sonuçta başarının gelmesi için sadece hoca faktörü yok. Bunun maddi faktörleri var, manevi faktörleri var, teknik yanları var. Sahanın içinde ve dışında gelişen bir sürü olay var. Biz hocamıza sonuna kadar güvendik, güveniyoruz da, devam ettik tabii. Yani Hakan hocayı Türk futbolunun geleceği için ileride hep beraber göreceğiz. Çok farklı yerlerde olacak ve bu ülkeye, Türk futboluna hizmet etmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Amatör ruhla profesyonel iş yapmaya çalışıyoruz"

Giresun’un küçük bir şehir olduğunu söyleyen Nahid Yamak, "Sanayimiz falan çok fazla değil, o yüzden Giresunspor’un da denk bütçe ile yönetilmesi gerekiyor. Sezon başına baktığımızda aşağı yukarı 65 milyon lira civarında bir borcumuz vardı. Yine aynı oranlar da borçlar devam ediyor. Yani bizim Giresun’u farklı bir yere, bir borç batağına ya da yüksek maliyetli oyuncular alıp büyük borçlar yapmaya götürecek bir durumumuz olamaz. Çünkü bu kulübün sürekliliği ve başarısı aslında mali disiplinden geçiyor. O yüzden hep ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz. Evet, yönetim olarak da yeni yapılmış bir yönetim ama benim gibi eskiden beri bu işlerde olan insanlar da var. Yeni arkadaşlarımız da var. Yeni arkadaşlarımızın heyecanı, eskilerin tecrübesi hepsini bir araya getirip aslında amatör ruhla profesyonel bir iş yapmaya çalışıyoruz. Zaten Türkiye’de futbola baktığınız zaman hocalar, oyuncular, staff, bunların hepsi profesyonel. Bir dernek oluşumu için de şu anda Süper Lig’de büyük bir bütçeyi yönetiyor, yönetiyorsunuz ve bunda da çok dikkatli olmanız lazım. Biz de kulübün içinde buna dikkat etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Galatasaray ile Okan için takas konusunu da görüştük"

Giresunspor’da kiralık olarak forma giyen Okan Kocuk’un Galatasaray’a döneceğine ilişkin açıklama yapan Yamak, "Okan’ın bir kere Giresunspor’daki yeri farklı. Bizim taraftarımızın da en çok sevdiği futbolculardan biri. Nitekim birkaç maçta Okan’ı üçlü çektirmesi için maç sonucu tribüne çağırdılar. Gerçekten çok hızlı bir uyum süresi ve sanki Giresunlu gibi, Giresunspor’un uzun zamandır kalesini koruyan bir futbolcu gibi. Okan Giresunspor için bir şans, Giresunspor da o kaleci için bir şans. Yani gelip oynadığı için. Ama ben hani uzun zamandır Okan’ı takip ediyorum. Eski zamanlardan alt ligde oynadığı dönemlerden beri Okan çok iyi bir kaleci. Milli takımın kalesini alabilecek güçte ve o güveni sağlayan bir kaleci. Okan da burada olmaktan memnun. O da yani Giresunspor’da oynamaktan keyif alıyor. Burada eğleniyor, mutlu ve biz Okan’ın gerçekten devre arasında geri dönmesini hiç istemedik, tasvip etmedik. Para bazı şeyler için önemli. Ama bunun parasından daha önemli işin kimyasını bozmamanız yönünde. Takımın içindeki bazı şeyleri bozmamamız gerekiyor. Okan’ın burada kalmasını istiyoruz. Yine insanlar merak ediyor. Evet görüştük Galatasaray’la da. Başkanımız da görüştü, ben de görüştüm. Bazı şartlar söylediler. Biz de konuştuk ama bizim birinci önceliğimiz Okan’ın burada kalması. Fakat futbolu da biliyorsunuz. Her şey var. Başka türlü gelişmeler olursa onu da değerlendiririz ama biz kesinlikle Okan’ın burada kalmasını istiyoruz ki zaten haftaya artık Konyaspor maçı var. Tabii yani şimdi transfer işi çok dinamik bir iş biliyorsunuz. Çok çabuk gelişiyor. Ama bunun için de yeni bir kaleci transferi yapmak için zaten bir süre yok. Okan olmazsa da bizde yıllardır oynayan kalecilerimiz var. Onurcan, Göktan var genç kalecimiz altyapıdan çıkan kaleci ama dediğim gibi bunları hiç konuşmak istemiyorsun. Okan ile devam edeceğiz inşallah. Paradan ziyade oyuncu ve oyuncular şeklinde takası yönünde konuştuk" ifadelerini kullandı.

"Eksiklikleri tamamlayacağız"

Takımın transferleri ile ilgili konuşan Yamak, "Yeni transferimiz, on numaramız geldi. Oyuncumuz Brezilya’dan dün gece kampımıza katıldı Pierre. Genellikle on numara pozisyonda bir oyuncumuz. Yani bizim sayı olarak da eksiklerimiz oldu. Afrika Kupası’ndan dolayı örneğin orta sahada çok sıkıntı çektik. Erol Can Akdağ çapraz bağlarını kopardı. Oralarda eksiklerimiz oldu. Şimdi eksiklerimiz için hocamızla görüşüyoruz. Bizim birinci, ikinci bölgemiz aslında bayağı bir dolu ve oyuncularımız da gayet iyi gidiyor. Ama farklı yerlerde eksik olan yerlerimiz olursa tamamlayacağız. Bunu birazcık da milli takım dönüş, oyuncuların performansları, durumları sakatlıklarda malum zaten çok geniş bir kadromuz yok. Dar bir kadroyla çıkıyoruz. Burada eksik olan sayı olarak da eksik olduğumuz var. Oraları tamamlayacağız" diye konuştu.

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