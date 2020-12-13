Giresunspor - Adana Demirspor maçının ardından

TFF 1. Lig’in 14. haftasında Giresunspor, Adana Demirspor’u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından teknik adamlar maçı değerlendirdi.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, “Güçlü bir takıma karşı kazandık. Son 7 haftadır kaybetmeyen son 3 haftadır kazanan Giresunspor var. Canla başla mücadele eden oyuncularımıza teşekkür ederim. Rakibimiz ciddi bir rakipti. Bu maçları mücadele ederek kazanmayı bildik. Eksikliklerimiz vardı. Oynayan arkadaşlar onları aratmadı. Bizim ciddi hedeflerimiz var. Giresun halkının bir hayali var. Bu kadro ile bunu gerçekleştireceğimize inancımız var. Her maç bizim için önemli. Yolun sonunda gülen taraf biz olacağız diye düşünüyoruz” dedi.

Adana Demispor cephesi

Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Ümit Özat ise, “Konuşacak pek bir şey yok. Giresunspor’u tebrik ediyorum. Yakın bir zamanda aynı hikayeyi yaşadık. Yediğimiz gol kalecinin bariz hatası. Bu oyunun karşılığı bu değil. Hep beraber şapkamızı önümüze koymalıyız. Nerede eksik var onları düzeltmeliyiz” ifadelerini kullandı.