Giresunspor 9 maçlık galibiyet özlemini bitirmek istiyor
GİRESUN (İHA) -SPOR TOTO SÜPER LİG EKİBİ GİRESUNSPOR’DA, KULÜP YÖNETİM KURULU ÜYESİ ERDİNÇ HIDIMOĞLU, PAZAR GÜNÜ ALANYASPOR İLE ÇOTANAK SPOR KOMPLEKSİ’NDE OYNAYACAKLARI KARŞILAŞMAYI TARAFTAR DESTEĞİYLE KAZANIP, 9 MAÇLIK GALİBİYET ÖZLEMİNİ DİNDİRMEK VE ÖNLERİNE YENİ BİR SAYFA AÇMAK İSTEDİKLERİNİ SÖYLEDİ.
Spor Toto Süper Lig ekibi Giresunspor’da, Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi Erdinç Hıdımoğlu, pazar günü Alanyaspor ile Çotanak Spor Kompleksi’nde oynayacakları karşılaşmayı taraftar desteğiyle kazanıp, 9 maçlık galibiyet özlemini dindirmek ve önlerine yeni bir sayfa açmak istediklerini söyledi.
Takım olarak Alanyaspor karşılaşmasına çok iyi hazırlandıklarını ifade eden Hıdımoğlu, yaptığı açıklamada, “Süper Lig’de 26. Haftayı maç yapmadan bay geçtik. Ardından lige bir hafta da milli maç arası verildi. İki haftalık ara, Alanyaspor karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlanmamız için bizim açımızdan fırsat oldu. Artık bu zorlu maçın son rötuşlarını yapıyoruz. Takımımızda moraller yerinde. Oyuncularımızın antrenmanlarda gösterdikleri performanstan memnunuz. Tek hedefimiz galibiyet. Oyuncularımıza ve teknik heyetimize güveniyoruz. Alanyaspor karşılaşmasını taraftar desteğiyle kazanıp, Süper Lig’deki 9 maçlık galibiyet özlemine son vermek ve önümüze yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Tüm taraftarlarımızı bu kritik 90 dakikada Giresunspor’a desteğe bekliyoruz” diye konuştu.