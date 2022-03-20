Giray Bulak’tan hakemlere sitem

Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, Bursaspor yenilgisinin ardından hakemlere sitem etti.

Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında Bursaspor, sahasında karşılaştığı Balıkesirspor’u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, hakemlere sitem etti. Bulak, "İyi başladığımız çok gol pozisyonuna girdiğimiz bir maçı mağlup kapattık. Hep böyle oluyor. Çok pozisyon buluruz, rakibe az pozisyon veriyoruz ama bir pozisyon gelip sizi buluyor. Bizim puanımız az olabilir, ligin altında olabiliriz ama herkes bu işten ekmek kazanıyor. Topun üstüne basan oyuncuya faul verilir mi? Gole giden oyuncu durdurulursa gol verilmez mi? Sorun yukarıda 13 hakem arkadaşın görevine son vermek değil. Aşağıdan gelen hakemler var. Sorun oradan kaynaklıyor. İşte fırsat, önünüze çıktı. 13 arkadaşınız yok. Onların yerini alın. Bunu demek istiyorlar size. Azcık baskı görüyorlar, değişiyorlar. Kaybetmek önemli değil, değerli olmak önemli. Bunu yaptığımız için değersiz oluyor. 3-4 farkla içeri gireceğimiz devreye 1 farkla giriyoruz. Anlamsız avantaj pozisyonlarının kesilmesi. Oynama, dur, kaybet, hazır ola geç, evine dön biz de öyle yapıyoruz" diye konuştu.