Giray Bulak: “Maçlar ligdeki konumumuza bakıp yönetilmemeli”

Ankara Keçiörengücü mağlubiyetinin ardından konuşan Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, “Ligdeki konumumuza bakıp maçlar böyle yönetilmemeli. Maçın en az 7-8 dakika uzatılması gerekiyordu. Bunları hakemlerin bilmesi lazım” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında Ankara Keçiörengücü’ne konuk olan Balıkesirspor mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, maçın uzatma süresinin daha fazla olması gerektiğini belirterek, "Gol attığımızda dirençli bir takımız ama maalesef gol yiyince direncimiz kırılıyor. Kötü başladığımız oyunda gol yememiz bizi zora soktu. İkinci yarıda bana göre ofsayt olan ikinci golü yememiz direncimizi tamamen kırdı. Ligde konumuza bakıp maçlar böyle yönetilmemeli. Maçın en az 7-8 dakika uzatılması gerekiyordu. Bunları hakemlerin bilmesi lazım. Bazı şeyler öğretilmiyor” diye konuştu.

“Biz alttayız diye çok rahat olunmamalı ”

Yaptıkları hatalardan ötürü rakibin gol bulduğunu söyleyen Bulak, “Çok iyi oynamadık. Rakip daha dengeli ve kadrosu geniş bir takım. Değişiklik yapmakta bazı şeylerden kaçınıyoruz çünkü koyduğumuz oyuncular mevkisel anlamda bize çok katkı vermiyor. Bu bizi zora sokuyor. Direnç, oyun anlayışı, motivasyon iyi. 11 puanlı takımın oyuncusunu ligde oynatmak ve diğer takımlara karşı direnç koydurtmak zor bir hadise. Herkes transferle güçlenirken, biz eksiliyoruz. Biz alttayız diye çok rahat olunmamalı şeklinde bir öneri ve tavsiyede bulunuyorum. Böyle tutum olmaz. Rakip pozisyonları bizim hatamızdan buldu. Yediğimiz 2 golde de hata yaptık” şeklinde konuştu.