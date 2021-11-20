Giray Bulak: “Her geçen gün üzerine katarak devam edeceğiz”

Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, deplasmanda 2-1 yenildikleri Menemenspor maçının ardından yaptığı açıklamada kaybettikleri için üzgün olduklarını ancak maçta verilen mücadelenin gelecek adına umutlu olduğunu belirterek, “Her geçen gün üzerine katarak devam edeceğiz” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 13. hafta maçında Balıkesirspor, deplasmanda Menemenspor’a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, mücadeleyi değerlendirdi.

Bulak, “Bugünkü maçı ligin üst sıralarındaki bir takımla oynamak isterdim, oyuncularımı değerlendirmek açısından bize bazı mesajlar verilebilirdi. 6 puanlık maç, ilk maçımızdı. Çok hazırlanamamıştık. Pozisyon yokken goller yedik. Bunlar bir takım için iyi mesajlar değil. Özellikle ikinci yarıda oyuncularım ikinci yarıda karakterlerini ortaya koydu. Belki de rakipten saha fazla pozisyon yakaladık. Pozisyonların bir tanesini değerlendirebildik. Verilen mesajlar, birçok şeyin değişebileceğini gösteriyor. Her geçen gün üzerine katarak devam edeceğiz. Daha iyi oynayacağız, daha iyi sonuçlar alacağız. Bugün kaybettik ama kazanımımız bu oldu. 15 dakika topla oynanan bir ikinci yarı vardı. Futbolun gelişebilmesi için hakemlere ihtiyacımız var ama oyunun bu kadar durmaması lazım. Oyun durdukça oyunun temposu düşüyor ve seyir zevki kayboluyor. Menemenspor’u tebrik ediyorum. Kaybettiğimiz için üzgünüz ama dediğim gibi önümüzdeki günlerde bunun üstesinden gelebilecek yapımız ve karakterimiz var” dedi.