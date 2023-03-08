Giray Bulak: “Fazla alternatifimiz yoktu”

Denizlispor Teknik Sorumlusu Giray Bulak, Gençlerbirliği müsabakasının ardından, hakem hatalarına değinerek, “Fazla alternatifimiz yoktu, zaten çok eksik geldik ve yorgunuz. Pazar günü maç, Çarşamba akşam maç 7 saat yolculuk, şimdi 7 saat daha yolculuk yapacağız Pazar günü yine maça çıkacağız” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında Gençlerbirliği’ne konuk olan Denizlispor 0-0’lık skorla berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Denizlispor Teknik Sorumlusu Bulak, “İki takımın oyucularını ve Mustafa Hoca’yı tebrik ediyorum. Tempolu bir maç oldu. Maçtan önce de rakibin çok yetenekli, önde hünerli, rakibi eksiltebilecek ve sonuç alabilecek oyuncular olduğunu biliyorduk. Oyunu daraltarak daha çok ikinci bölgeye çekilerek oynamayı yeğledik. Fazla alternatifimiz yoktu, zaten çok eksik geldik ve yorgunuz. Pazar günü maç, çarşamba akşam maç 7 saat yolculuk, şimdi 7 saat daha yolculuk yapacağız pazar günü yine maça çıkacağız. Bu oyunculara bu kadar yüklenilmemesi lazım. Bugün üç oyuncumuzu iğne ile oynattık, bu durum ileride transferlerini, geleceklerini etkiler. Dolayısıyla programları yaparken dikkatli olmak lazım” diye konuştu.

“Transfer yasağı olan takımlara bu oyuncular verilsin”

Deprem bölgesindeki takımların boşta kalan futbolcularını transfer yasağı olan takımlara dağıtılması gerektiğini dile getiren Bulak, “Bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Adanaspor ve Malatyaspor’un transfer yapamayan oyuncuları var. Transfer yasağı olan takımlara bu oyuncular verilsin, dağıtılsın. Hem bu takımları rahatlatalım hem de oyuncuları futbol dünyasına katalım. Dört takıma transfer serbestliği verdik ama onların oyuncularından alan olmadı, 120 oyuncunun 40 tanesi gitti. Halbuki transfer bunlara göre verilmişti. Ligdeki takımlar gidiyor İngiltere’den, Bulgaristan’dan oyuncu alıyor. Bizim deprem bölgesindeki takımlara yardım edip onların oyuncularını almamız gerekiyor. Madem diğer takımlar onları tercih etmedi biz talibiz” ifadelerini kullandı.