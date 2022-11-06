Giray Bulak: “Bu galibiyet önümüzü aydınlatacaktır”

A. Denizlispor Teknik Direktörü Giray Bulak, Tuzlaspor galibiyetinin ardından, “Bu galibiyet mutlaka bizde silkinme yapacak ve önümüzü aydınlatacaktır” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 12. haftasında A. Denizlispor, konuk ettiği Tuzlaspor’u 4-3 mağlup etti. Takımının ilk galibiyetini almasından dolayı mutluluk yaşadıklarını belirten A. Denizlispor’un çiçeği burnundaki Teknik Direktörü Giray Bulak, “İlk defa galibiyetimiz oldu. Bu anlamda çocuklar çok sevindi. Aslında Denizliler ve bizler de sevindik. Denizli farklı bir şehir, kulübünde aynı şekilde paralel gitmesi gerekiyor ama maalesef bazı talihsizlik ve şanssızlıklardan dolayı bu pozisyondayız. Bu yaşanan kötü sonuçları gidermek için elimizden geleni yapacağız. Maç ile ilgili çok fazla konuşmak talep etmiyorum. Bizim daha çok şehir yapısıyla, taraftarlarla, yönetim ve futbolcu bütünlüğüyle ilgili işlerimiz var. Tabii yönetim maçta galibiyet alınamadığı için bir parça yığın durumda ama bu galibiyet mutlaka bizde silkinme yapacak ve önümüzü aydınlatacaktır. Oyuncularımızı tebrik ediyorum, iyi mücadele ettiler” dedi.

"5 eksik futbolcuyla maça çıktık"

Tuzlaspor’la oynanan maça 5 eksik futbolcuyla çıktıklarını dikkat çeken Giray Bulak, “Oyuncularımız birebir rakiple iyi oynadılar. Transfer yasağımız olduğu için elimizdeki oyuncularla devam etme mecburiyetimiz var. Sahada gördüğünüz oyuncuların yarısı U19 yaş takımın oyuncusu. Bugün ilk 11’de oynayan 5 tane çok önemli futbolcumuz yoktu. Olanlarla devam edeceğiz ve onları geliştireceğiz. Önümüzdeki perşembe günü Urfaspor’la kupa maçımız var. Oynamayan oyuncuları değerlendireceğiz. U19 yaş takımın maçını cumartesi izledim ve oradan 5-6 oyuncu içimize katacağız. Kupa maçını sonunu düşünmeksizin ama kazanma odaklı gençlerle oynayacağız” şeklinde konuştu.

“Zaman içerisinde insanlar yığınlaşabiliyor”

A. Denizlispor’la karşılıklı anlaşma yaparak ayrılan Mesut Bakkal ile ilgili açıklamalarda bulunan Bulak, “Denizlispor’dan ayrılan Mesut hoca benim kardeşim. Mesut hoca, son derece bu ülkede yetenekli hocaların başında gelenler arasında yer alan arkadaşım. Zaman içerisinde insanlar yığınlaşabiliyor. Bazen sorunların üstesinden gelemeyebiliyor. Takımdaki oyuncular aynı oyunculardır. Takımda bir motivasyon çalışması yaptık. Yeni hocadır ve oyuncu biraz da kendini kabul ettirmek için yüksek randıman oynamış olabilir” ifadelerini kullandı.