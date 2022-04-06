Giovanni Guidetti: "O maçta bugünden daha iyi oynamamız gerekecek"

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti CEV Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacakları Imoco Conegliano için, "Imoco çok iyi bir takım. O maçta bugünden daha iyi oynamamız gerekecek" dedi.

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalde 3-1’in rövanşında Fenerbahçe’ye 3-0 yenilmesine rağmen altın set sonucunda sarı-lacivertlileri elemeyi başardı adını finale yazdırdı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Öncelikle Fenerbahçe’yi ve Fenerbahçe taraftarını tebrik ederim. Gerçekten inanılmaz bir atmosfer vardı. Fenerbahçe gerçekten güçlü bir takım. Hayatımda gördüğüm en güçlü takımlarından biriydi bugün sahada. Vargas olsun çok iyi hücum yaptılar. Kendi oyuncularımı da tebrik ederim. İlk sette belki gerideydik ama her geçen saniyede biz daha çok yaklaşmaya başladık Fenerbahçe’ye. Son sette de daha da yakına geldik. Tabii ilk setlerde daha az enerji harcadığımız için altın sette de kazanmasını bildik" şeklinde konuştu.

Finalde karşılaşacakları İtalyan temsilcisi Imoco Conegliano için ise Guidetti, "Imoco çok iyi bir takım. Imoco’ya karşı oynamak zor. Bunu konuşmak için çok erken. O maçta bugünden daha iyi oynamamız gerekecek" diye konuştu.