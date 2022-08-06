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Ghezzal attı, 3 puan geldi

Süper Lig’in ilk haftasında Kayserispor’u konuk eden Beşiktaş, baskılı oynadığı mücadelede aradığı golü 90+6’da buldu. Rachid Ghezzal fileleri havalandırırken Kartal’a da 3 puanı getiren isim oldu.

Spor 06.08.2022, 23:52
Ghezzal attı, 3 puan geldi

Süper Lig’in ilk haftasında Kayserispor’u konuk eden Beşiktaş, baskılı oynadığı mücadelede aradığı golü 90+6’da buldu. Rachid Ghezzal fileleri havalandırırken Kartal’a da 3 puanı getiren isim oldu.

Süper Lig’de 2022-2023 sezonuna Kayserispor maçıyla başlayan Beşiktaş, aradığı golü 90+6’da buldu ve sezona galibiyetle start verdi. Karşılaşma boyunca üstün bir oyun ortaya koyan ve üst üste ataklarla rakip kaleyi yoklayan siyah-beyazlı ekip, aradığı golü ise Ghezzal’ın ayağından buldu. Dakikalar 90+6’yı gösterdiğinde Weghorst’un pasında ceza sahası dışından düzgün bir vuruş yaparak topu filelere gönderen Rachid Ghezzal, siyah-beyazlı ekibin bu sezonki ilk golünü atan isim oldu ve takımının da sezona galibiyetle başlamasını sağladı.

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