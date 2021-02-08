banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'le video konferansla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'le video konferansla görüştü
AK Parti’den İnce’nin CHP’den istifasına değerlendirme
AK Parti’den İnce’nin CHP’den istifasına değerlendirme
Çarşamba günü bazı güzellikler açıklayacağım
Çarşamba günü bazı güzellikler açıklayacağım
Enis Berberoğlu yeniden yargılanacak
Enis Berberoğlu yeniden yargılanacak

Gevrek: “Bazen kısmetsizlik, şansızlık oluyor”

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Trabzon karşısında iyi oynadıklarını ancak mağlup olduklarını belirterek, “Bazen kısmetsizlik, şansızlık oluyor” dedi.

Spor 08.02.2021, 21:50
2
Gevrek: “Bazen kısmetsizlik, şansızlık oluyor”

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Trabzon karşısında iyi oynadıklarını ancak mağlup olduklarını belirterek, “Bazen kısmetsizlik, şansızlık oluyor” dedi.

Kulüp Başkanı Adil Gevrek, 2-0 mağlubiyetle biten Trabzonspor maçı sonrası çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iyi bir mücadele sergilediklerini belirterek “Tabii bazen kısmetsizlik, şansızlık oluyor. Geneline baktığımızda iyi futbol oynadık ama kaybettik. Geçen hafta Göztepe maçında kötü bir oyun oynamıştık, 1 puan almıştık. Bazen iyi oynadığınız maçtan puan alamayabiliyorsunuz. Bugün kısmet olmadı” dedi.

Trabzonspor’un iyi bir takım olduğunu ifade eden Gevrek, “Son haftalarda iyi bir çıkış yakaladılar. İyi futbol oynayan bir takıma karşı oynadık. Ona rağmen iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Hayırlısı, artık önümüzde uzun bir maraton var. Daha çok maç oynayacağız. Bu maçı geride bırakıp, önümüzdeki Antalyaspor maçına bakacağız” ifadelerini kullandı.

Takım olarak iyi olduklarını söyleyen Başkan Gevrek, “Sonuçta futbol bütün maçları kazanamazsın. Trabzonspor’a karşı kaybettik. Üzülüyoruz, en kötü 1 puan alabilirdik ama olmadı. Artık önümüzdeki maçlara bakıp, yolumuza devam edeceğiz.” dedi.

Bir gazetecinin ‘Zemin konusunda çok büyük eleştiriler var, bununla ilgili bir çalışma var mı?” sorusunu da cevaplayan Gevrek, “Tabii ki çalışma var. Daha öncede bunu çok konuştuk. Malatya’nın mevsim şartları kolay değil, burada geçen haftalarda Karagümrük ile oynadığımız maçta ciddi bir kar yağışı olmuştu. O zemin hakikaten çok zordu. Bugün baktığınızda o güne göre biraz toparlandı. Arkadaşlar çalışma yapıyor. Önümüzde 10 günden fazla bir süre var, inşallah Konyaspor maçına kadar zemin düzelmiş olacak. Tabii ki çok çok iyi bir zemin değil ama Türkiye’de o kadar çok konu oldu ki bugün baktığınızda İstanbul’daki takımların bile zeminleri kötü ancak nedense Malatya’da zemin konuşuluyor. O kadar çok iyi değil ama çok kötü, futbol oynanmayacak kadar da değil. Önümüzdeki 10 gün içerisinde stadı toparlayacağız. Önümüzdeki senede elden geçireceğiz” diye konuştu.

Başkan Gevrek, ‘Devre arası yaptığınız transferlerden memnun musunuz?’ sorusuna ise, “Genç oyuncular aldık. Stephen Mallan geçen hafta gol attı, bu haftada da oyuna sonradan girdi. Yavaş yavaş takıma adapte olacak. Oynadıkça daha da alışacak. Genç oyuncular transfer ettik ve onlara inanıyoruz. Antrenman eksiği olan oyuncular var, onlarda hazır hale gelecek. İyi bir takımımız var. Önümüzdeki maçlarda onlarda şans bulacaklar. Takımın bu sezonu iyi bir yerde bitireceğine inanıyorum” şeklinde cevap verdi.
Yorumlar (0)
16°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 23 48
2. Beşiktaş 23 48
3. Fenerbahçe 23 48
4. Trabzonspor 23 42
5. Alanyaspor 23 41
6. Hatayspor 23 38
7. Gaziantep FK 23 38
8. Karagümrük 23 37
9. Antalyaspor 23 31
10. Malatyaspor 23 29
11. Sivasspor 23 28
12. Göztepe 23 26
13. Rizespor 23 26
14. Kasımpaşa 23 26
15. Konyaspor 22 24
16. Kayserispor 23 24
17. Başakşehir 23 24
18. Erzurumspor 23 22
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 22 18
21. Denizlispor 23 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 20 44
2. İstanbulspor 20 40
3. Samsunspor 20 40
4. Adana Demirspor 20 37
5. Tuzlaspor 20 36
6. Altay 20 35
7. Ankara Keçiörengücü 20 34
8. Altınordu 20 34
9. Bursaspor 20 30
10. Bandırmaspor 20 27
11. Adanaspor 20 24
12. Ümraniye 20 24
13. Boluspor 20 19
14. Akhisar Bld.Spor 20 19
15. Balıkesirspor 20 19
16. Menemen Belediyespor 20 19
17. Ankaraspor 20 13
18. Eskişehirspor 20 4
Takımlar O P
1. Man City 22 50
2. M. United 23 45
3. Leicester City 23 43
4. Liverpool 23 40
5. Chelsea 23 39
6. West Ham 23 39
7. Everton 21 37
8. Tottenham 22 36
9. Aston Villa 21 35
10. Arsenal 23 31
11. Leeds United 21 29
12. Southampton 22 29
13. Crystal Palace 22 29
14. Wolverhampton 23 27
15. Brighton 23 25
16. Newcastle 23 25
17. Burnley 22 23
18. Fulham 22 15
19. West Bromwich 23 12
20. Sheffield United 23 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Barcelona 21 43
3. Real Madrid 21 43
4. Sevilla 21 42
5. Villarreal 22 36
6. Real Sociedad 22 35
7. Real Betis 22 30
8. Granada 22 30
9. Levante 21 27
10. Athletic Bilbao 21 25
11. Celta de Vigo 21 25
12. Valencia 22 24
13. Getafe 21 24
14. Cádiz 22 24
15. Osasuna 22 22
16. Deportivo Alaves 22 22
17. Eibar 22 20
18. Real Valladolid 22 20
19. Elche 20 18
20. Huesca 22 16