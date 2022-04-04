Getir, Paris Maratonu’nun resmi sponsoru oldu

Getir, spora verdiği desteği bu yıl 45’incisi düzenlenen dünyanın en önemli maratonlarından Schneider Electric Paris Maratonu ile sürdürüyor.

Hem yurt içinde hem de yurt dışında hızlı büyümesini sürdüren Getir, dünyanın en önemli maratonlarından Schneider Electric Paris Maratonu’na sponsor oldu. Yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de Fenerbahçe ve Galatasaray’la, İngiltere’de ise Tottenham’la iş birliği yapan şirket, spor ve sporcuya desteğini 3 Nisan tarihinde gerçekleştirilen Paris Maratonu’nun resmi ortağı olarak sürdürüyor.

Şirket, 3 Nisan’da düzenlenen 45’inci Paris Maratonu’yla Fransa’da ilk spor sponsorluğunu da hayata geçirmiş oldu. 47 bin 195 kilometrelik yarışta şirketin Avrupa’da hizmet verdiği ülkelerde görev alan yaklaşık 30 çalışanı da bitiş çizgisine ulaşmak için ter döktü.

Fransa’da 47 depoya ulaştı

Geçtiğimiz yıl haziran ayında Paris ile Fransa’da hizmet vermeye başlayan Getir, şu anda Lyon, Lille, Marseille, Aix-en-Provence, Antibes, Cannes, Montpellier ve Grenoble olmak üzere 9 şehirde kullanıcılarına ulaşıyor. Fransa genelinde 47 deposu bulunan şirketin ayrıca bin 800’ün üstünde kişiye istihdam sağladığı belirtildi.