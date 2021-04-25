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Getafe, Enes Ünal’ın golleriyle galibiyet hasretine son verdi

La Liga’nın 32. haftasında Getafe, deplasmanda Huesca’yı 2-0 mağlup ederek 7 hafta sonra üç puanla tanıştı. Getafe’yi galibiyete taşıyan golleri Türk yıldız Enes Ünal kaydetti.

Spor 25.04.2021, 19:41
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Getafe, Enes Ünal’ın golleriyle galibiyet hasretine son verdi

La Liga’nın 32. haftasında Getafe, deplasmanda Huesca’yı 2-0 mağlup ederek 7 hafta sonra üç puanla tanıştı. Getafe’yi galibiyete taşıyan golleri Türk yıldız Enes Ünal kaydetti.

İspanya La Liga’nın 32. haftasında Enes Ünal’ın forma giydiği Getafe, deplasmanda Huesca ile karşılaştı. 11’de başlayan milli oyuncu Enes Ünal, 20. dakikada fileleri havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona ererken ikinci yarıda da etkili görünen taraf konuk takımdı. Enes 51. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve kendisinin ve takımının 2. golünü ağlara gönderdi. İlerleyen dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca Getafe, 7 haftalık galibiyet hasretine de son vermiş oldu. Bu sonuçla Getafe, puanını 34’e yükseltirken, Huesca ise 27 puanda kaldı.
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