Gergin geçen Sakaryaspor - Samsunspor maçı PFDK’ya sevk edildi

Gergin geçen Sakaryaspor-Samsunspor karşılaşmasının ardından Sakaryaspor 4 maddeden, kırmızı kartla oyun dışı kalan Samsunsporlu futbolcular Zeki Yavru ile Yusuf Abdioğlu PFDK’ya sevk edildi.

Sakaryaspor ve Samnsunspor Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında karşı karşıya geldi. Sakarya’da gerçekleşen ve Samsunspor’un 1-0 kazandığı maçta sahada gerginlik yaşanmıştı. 3 kırmızı kartın çıktığı karşılaşmanın ardından Sakaryaspor, ‘Çirkin ve kötü tezahürat’, ‘saha olayları’, ‘merdiven boşluklarının boş bırakılmaması’ ve ‘usulsüz seyirci alınması’ maddelerinden PFDK’ya sevk edildi. Kırmızı kartla oyun dışı kalan Samsunsporlu futbolcular Zeki Yavru ile Yusuf Abdioğlu’da PFDK’ya sevk edildi.

Konuya ilişkin TFF’den yapılan açıklamada, “Sakaryaspor A.Ş. Kulübü’nün 09.03.2023 tarihinde oynanan Sakaryaspor A.Ş.- Yılport Samsunspor Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, ‘merdiven boşluklarının boş bırakılmaması’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve ‘usulsüz seyirci alınması’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir. Yılport Samsunspor Kulübü futbolcusu Zeki Yavru’nun aynı müsabakadaki ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve ‘hakaretleri’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 10.03.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine, Yılport Samsunspor Kulübü futbolcusu Yusuf Abdioğlu’nun aynı müsabakadaki ‘kural dışı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 10.03.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.