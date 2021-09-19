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Gercüş, yamaç paraşütçülerinin uğrak noktası haline geldi

Batman’ın Gercüş ilçesinde bulunan Ayrancı Tepesi, yamaç paraşütçülerinin uğrak noktası haline geldi.

Spor 19.09.2021, 11:56
Gercüş, yamaç paraşütçülerinin uğrak noktası haline geldi

Batman’ın Gercüş ilçesinde bulunan Ayrancı Tepesi, yamaç paraşütçülerinin uğrak noktası haline geldi.

Gercüş’te bulunan Ayrancı Tepesi, paraşüt tutkunlarının gözde mekanı haline geldi. Bin 200 metre yükseklikte bulunan Ayrancı Tepesinden uçuşunu gerçekleştiren profesyonel yamaç paraşütçüleri bölgenin tehlikenin en az olduğu yerlerden biri olduğunu söyledi. Profesyonel yamaç paraşütçülerinden Süleyman Acar, “Batman’dan buraya geliyoruz. Gercüş Ayrancı Tepesi uçuşa çok elverişli bir tepe. Bu yüzden bu tepeyi tercih ediyoruz. Bu bölgede böyle elverişli bir tepe yok. Bölgede bazı sıkıntılar yaşıyoruz sadece. Tepenin temiz olmaması nedeni ile paraşütlerimiz burada yıpranıyor. Tepeye 300 metrekare parke taşı yapılsa alan daha aktif hale gelir. Gercüş ilçesi için de bir spor alanı oluşturulmuş olur. Bizler de burada çocuk olsun genç olsun yamaç paraşütçüleri yetiştiririz, farklı şeylerle uğraşacaklarına bu sporu yapabilirler. Bu spor güvenli bir spor, güvenliği konusunda dünyada onuncu sırada yer alıyor” dedi.

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