Gercüş, yamaç paraşütçülerinin gözdesi haline geldi

Batman’ın Gercüş ilçesinde bulunan Ayrancı Tepesi yamaç paraşütü sporcularının gözde mekanı olmaya başladı.

Gercüş’te bulunan Ayrancı Tepesi, paraşüt tutkunlarının gözde mekanı haline geldi. Bin 200 metre yükseklikte bulunan Ayrancı Tepesi’nden uçuşunu gerçekleştiren profesyonel yamaç paraşütçüleri bölgenin tehlikenin en az olduğu yerlerden biri olduğunu söyledi. Ayrancı Tepesi’nden çok sayıda sporcu gerçekleştirdikleri atlayışlarıyla gökyüzünü renklendirdi. Bin 200 metre yükseklikte bulunan Ayrancı Tepesi’nden uçuşunu gerçekleştiren sporcular, hiçbir zorlukla karşılaşmadan iniş yaptıklarını kaydetti. Sporcular, "Yamaç paraşütü senelerden beri yaptığımız bir spor. Burası yamaç paraşütü için çok güzel ve uygun bir yer" dedi.