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Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Trabzon’a ’Gençlik ve Spor Yatırımları’

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bakanlık olarak her gün daha fazlasını üretme ve gençlerimizi yarınlara hazırlama çabasındayız" dedi.

Spor 11.03.2021, 16:26
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Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Trabzon’a ’Gençlik ve Spor Yatırımları’

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bakanlık olarak her gün daha fazlasını üretme ve gençlerimizi yarınlara hazırlama çabasındayız" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda, Trabzon’a yapılacak spor yatırımlarıyla ilgili şehrin idarecileri ile bir araya gelinerek, ’Gençlik ve Spor Yatırımları’ protokolüne imza atıldı. Protokol töreni bakanlığın genel merkezinde gerçekleşti. Protokole Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile Trabzon Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve il başkanları katıldı.

"Tarihin, kültürün, tabiatın şehri Trabzon"

Protokol Töreninde Trabzon halkının spora olan ilgisine değinen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bugün günlerden Trabzon. Tarihin, kültürün, tabiatın şehri Trabzon. Trabzon Tüm halkıyla gençliğin enerjisini iyi şekilde ortaya koyan herkesin gıptayla baktığı halka sahip bir şehir. Sadece futbol değil, Pek çok branş, pek çok spor alanına hep iddiası olan, herkesin bu konuda ilgisinin en üst düzeyde olduğu bir spor şehri. Trabzonumuz adına yeni yatırımları, yeni çalışmaları birlikte addedeceğiz. Trabzon’un tümünü kuşatan bir protokolü hep birlikte addedeceğiz. Tüm yatırımlarımızın Trabzonumuz için, halkımız, değerli gençlerimiz ve kadınlarımız için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

“Gençlerimizi yarınlara hazırlama çabasındayız”

Türkiye’nin her anlamda geçmişten bugüne kadar mücadeleler ortaya koyduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Türkiye hem tarihsel geçmişi hem de olmuş olduğu konum gereği ile her anlamda bugüne kadar mücadele ortaya koymuştur. Gençlerimizi bu doğrultuda yarınlara daha güçlü, daha donanımlı hazırlamak adına her alanda ortaya koyulan imkanı, bakanlık olarak her gün daha fazlasını üretme ve gençlerimizi yarınlara hazırlama çabasındayız. Dinamik ve bununla birlikte heyecanı, inancı, umudu olan halkımız için bütün bölgelerdeki, illerdeki, ilçelerdeki olduğu gibi Trabzonumuza da ne yapsak az. Halkımız her şeyin en iyisine ve güzeline layık. Biz beraber olduğumuz müddetçe, aynı doğrultuda, aynı yöne el ele verdikçe Allah’ın izniyle bugüne kadar hiçbir kötü emel sahibi olanlar başarılı olamadıkları gibi, bundan sonra da bizi yıkmayacaklar, bizim yarınlara olan güçlü yürüyüşümüze engellemeyecekler. Biz onlara inat yine el ele vererek, geçlerimiz için, sporcularımız için, güçlü yarınlarımız için üretmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Şehre yapılacak yatırımlardan da bahseden Kasapoğlu şunları dedi:

"Bugün pek çok yeni tesisin imzası var. Bunların içerisinde fitness salonlarından gençlik merkezlerine, basketbolda 10 bin pota kapsamına kadar Trabzonumuza armağan edeceğiz. Devasa yatırımlarımız var. Özellikle bir kaçını vurgulamak istiyorum. Trabzon’da gençlik merkezi olamayan ilçemiz kalmayacak dedik. 7/24 çalışmasını arzu ettiğimiz tüm imkanlarımızı inşallah yine bugün imza attığımız attığımız gibi tüm halkımızı, gençlerimizi, kadınlarımızı işin içine hızlı bir şekilde almayı arzu ediyoruz. Az önce Trabzon Belediye Başkanımızın ifade ettiği gibi Sporcu Performans Merkezi, ülkemizin yine en önemli merkezlerinden bir tanesi olacak. Tabii ki Trabzon tüm halkıyla spora ilgisi en yüksek sevilerde olan illerimizden bir tanesi. Bu manada da bizim ‘kadın odaklı spor’ politikamız Trabzon için ayrı bir önem taşıyor. Ben bu noktada da inanıyorum ki kadınların spora daha çok erişeceği, onların ihtiyaçları, istedikleri doğrultusundaki yeni çalışmaları ile birlikte gençleriyle, tüm yaş gruplarıyla birlikte spora olan erişimi hep birlikte güçlendireceğiz. Sporu tabana yaymak, Bakanlığımızın en önemli politikalarından bir tanesi."

Türkiye’nin geleceğe daha güçlü yürüyeceğinin altını çizen Bakan Kasapoğlu, "Türkiye’nin geleceğe olan güçlü yürüyüşünü inşallah Türkiye’nin bütün vilayetlerinde yetişen bilinç sahibi, irfan sahibi, ahlakıyla, erdemiyle, rol model öncü gençlerimizle çok daha yukarılara birlikte taşıyacağız" diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu’nun konuşmasının ardından protokol töreni, Trabzon şehri idarecilerinin, Bakan Kasapoğlu ile hatıra fotoğrafı çekilmesiyle devam etti. Fotoğraf çekiminin ardından protokol, Kasapoğlu’na taktim edilen hediyeler ile tamamlandı.
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