Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Dünya Çevre Günü’nde “Plogging” etkinliği

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde gençlik merkezi gönüllülerinin katılımıyla “Daha Yeşil Bir Dünya İçin Koş” sloganı ile “Plogging” etkinliği düzenleyecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde gençlik merkezi gönüllülerinin katılımı ile “Daha Yeşil Bir Dünya İçin Koş” sloganı ile Plogging (Koşarken çöp toplama) etkinliği düzenleyecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı, genç birey-doğa ilişkisi ekseninde yürüttüğü “Yeşil Beceriler Projesi” ile daha yeşil bir dünya için gençlerin doğaya karşı saygı ve sevgi duygularının içselleştirilmesine, çevresel duyarlılığın gelişmesine, gençlerin doğanın içerisinde anılar, deneyimler ve beceriler edinerek çevresel duyarlılık eğilimlerini deneyimlerle zenginleştirmeyi amaçlıyor.

Gençlik merkezi gönüllülerinden etkinliğe katılım

Bu deneyimi gençlere arkadaşlık ve dostluk ortamında sağlayarak, doğanın tadını doyasıya çıkaracakları ve üretecekleri sanat atölyeleri, ekoloji ve doğa temalı etkinlikler, doğa bilimleri atölyeleri, sosyal sorumluluk bilincini geliştirecek farklı gönüllülük çalışmaları ile projelere liderlik etmelerini sağlayacak farklı adımlardan oluşan etkinliklerin derlenmesiyle sürdürülebilir bir ekolojik gençlik projesi olarak Gençlik Merkezlerinde gerçekleştiren Bakanlık, bu doğrultuda 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde yeni bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor.

Bakanlık tarafından “Daha Yeşil Bir Dünya İçin Koş” sloganı ile 81 ilde düzenlenecek Plogging (Koşarken çöp toplama) etkinliğine gençlik merkezi gönüllüleri katılacak.