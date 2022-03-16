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Gençlik ve Spor Bakanlığı, ‘Spor Psikolojisi Zirvesi’ düzenliyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 19-21 Mart tarihleri arasında Antalya’da “Spor Psikolojisi Zirvesi” düzenleyecek. Antrenör, sporcu, sporcu aileleri, spor psikologları, yurt içi ve yurt dışından akademisyenlerin katılacağı zirvenin açılış konuşmasını Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu yapacak.

Spor 16.03.2022, 13:10
Gençlik ve Spor Bakanlığı, ‘Spor Psikolojisi Zirvesi’ düzenliyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 19-21 Mart tarihleri arasında Antalya’da “Spor Psikolojisi Zirvesi” düzenleyecek. Antrenör, sporcu, sporcu aileleri, spor psikologları, yurt içi ve yurt dışından akademisyenlerin katılacağı zirvenin açılış konuşmasını Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu yapacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, spor psikolojisi konusunda ilgili tüm paydaşların katkılarını almak üzere konunun tüm boyutlarıyla değerlendirileceği “Spor Psikolojisi Zirvesi” düzenleyecek.

Zirvede, Olimpik ve Paralimpik Oyunlarda spor psikolojisi uygulamalarının, yurt içi ve yurt dışından akademisyen, spor psikoloğu, antrenör, sporcu, kurum ve kuruluşları kapsayan bakış açısı ile değerlendirilmesi ve spor psikolojisi uygulamalarının daha etkin yürütülmesine yönelik önerilerin ortaya konulması amaçlanıyor.

Farklı paydaşların bilgi birikimlerinin ve deneyimlerinin paylaşılacağı zirvede, ülkemizdeki spor psikolojisi hizmetlerine yönelik ihtiyaç analizi antrenör ve sporculara uygulanacak anket yardımı ile belirlenecek.

Zirvenin açılış konuşmasını Bakan Kasapoğlu yapacak

Antalya’da ATGV Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisinde gerçekleştirilecek zirveye; farklı üniversitelerden akademisyenler, alanında uzman spor psikologları, olimpik, paralimpik ve deaflimpik federasyonların başkan, antrenör ve psikologları, Bakanlık bünyesinde 81 ilde istihdam edilen spor psikologları ve antrenörler, olimpiyatlara ve üst düzey diğer organizasyonlara katılım sağlayan sporcular, sporcu aileleri, medya temsilcileri, yurt dışından, alanında uzman akademisyenler ve Bakanlığın farklı birimlerinden temsilciler katılacak. 19 - 21 Mart tarihleri arasında düzenlenecek zirvenin açılış konuşmasını Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu yapacak.

Zirve kapsamında 6 farklı başlıkta çalıştaylar düzenlenecek

Zirvede, ülkemizdeki spor psikolojisi uygulamalarının daha etkin hale getirilmesi amacıyla 6 farklı konu alanını içeren çalıştaylar düzenlenecek. Çalıştaylarda, olimpiyat oyunları sürecinde spor psikolojisi uygulamalarının daha etkin hale getirilmesi için, alanda çalışan spor psikologlarının yetkinlikleri, etik kurallar, bireysel ve takım sporlarında spor psikolojisi uygulamaları, sporcu öğrencilerin sorunları, aile - antrenör ve sporcu iletişiminin boyutları ele alınacak.

Zirvenin ilk gününde milli sporcular ve ailelerinin tecrübe paylaşımları olacak. Öğleden sonraki oturumlarda ise, yerli ve yabancı akademisyenlerin katılımı ile Yetenekli genç sporcuları yetiştirmek: temel psikolojik stratejiler ve program önerileri, Paralimpik futbolda spor psikolojisi: 2016 Rio’dan yansımalar, Olimpiyat oyunlarında spor psikologlarının rolü ve spor psikolojisinin etkinliğine ilişkin ülkemizden analizler, veriler ışığında Türkiye’de spor psikolojisi uygulamaları, Oyunlarda spor psikolojisi: 15 olimpiyat oyunundan öğrendiklerimiz konularında paneller düzenlenecek.

İkinci gün, Spor psikologlarının yetkinlikleri, Spor psikolojisi etik ilkeleri, Spor psikolojisinin rolü: Takım sporları perspektifi, Spor psikolojisinin rolü: Bireysel sporlar perspektifi, Farklı bireyler etkileşimi (Federasyon, sporcu, antrenör, spor psikoloğu ve diğer önemli kişiler arasında iletişim ve bu sürecin yönetimi bunun geliştirilmesine yönelik öneriler) Spor psikolojisinin rolü: Çift kariyer (öğrenci, çalışan ve sporcu kimliği) konularında çalıştaylar yapılacak.

Çalıştayların ardından çözüm önerileri ortak oturumda ele alınacak, sonuç raporları kamuoyu ile paylaşılacak.

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