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Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Özel Öğretim Derneği arasında sporcu bursu protokolü imzalandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Özel Öğretim Derneği (ÖZDER) arasında ulusal ve uluslararası alanda Türkiye’yi temsil eden ve ÖZDER’e bağlı kurumlarda eğitim gören sporcuların yüzde yüz burs ile okumalarına imkan sağlayacak bir protokole imza atıldı.

Spor 29.12.2020, 14:51
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Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Özel Öğretim Derneği arasında sporcu bursu protokolü imzalandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Özel Öğretim Derneği (ÖZDER) arasında ulusal ve uluslararası alanda Türkiye’yi temsil eden ve ÖZDER’e bağlı kurumlarda eğitim gören sporcuların yüzde yüz burs ile okumalarına imkan sağlayacak bir protokole imza atıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Özel Öğretim Derneği (ÖZDER) arasında ulusal ve uluslararası alanda Türkiye’yi temsil eden ve ÖZDER’e bağlı kurumlarda eğitim gören sporcuların, eğitim ve öğretim hayatlarından da mahrum kalmalarını önlemek amacıyla yüzde yüz burs ile okumalarına imkan sağlayacak bir protokol imzalandı. Protokolü Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile ÖZDER Genel Başkanı Ahmet Akça imzaladı.

Protokol imzası öncesi açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu şunları dedi:

“Biliyorsunuz geçtiğimiz süreçte burada yine çok anlamlı bir toplantıya ev sahipliği yapmıştık ve spor camiamızın tüm paydaşlarının, sporcularımızın, sporcularımızın değerli ailelerinin yıllardır hasret duyduğu, spor noktasında başarı gösteren arkadaşlarımız için vakıf üniversitelerinde bir sporcu bursu çalışmasını addetmiştik. Hamdolsun o mutabakatlar sonucu bu yıl çok güzel sonuçları hep birlikte elde ettik, elde etmeye devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki günlerde bu çalışmanın geldiği aşama ile ilgili önemli bir toplantıyı da İnşallah Sayın Cumhurbaşkanı’mızın teşrifleriyle gerçekleştirmiş olacağız.”

“İnanıyorum ki bu süreci yine elbirliği ile çok çok daha yukarılara taşıyacağız”

Hem alanında başarılı bireyler, hem de başarılı sporcular yetiştirmek için çabaladıklarını belirten Kasapoğlu, şöyle konuştu:

“Tabii sporcu önemli bir alın teri önemli bir emek harcıyor. Bu çerçeve de tabi ki okul, ders noktasında, gerektiği ölçüde vakit ayırma noktasında doğal olarak bir sıkıntı yaşıyor. İşte bu sorunu ortadan kaldırmak noktasında başlatılan bu adım inşallah bugünkü sözleşme ile birlikte daha farklı bir noktaya gelecek. İnanıyorum ki bu süreci yine elbirliği ile çok çok daha yukarılara taşıyacağız. Hem sporu hem eğitimi bu anlamda hedef belirlemiş gençlerimizde, bu ülkenin aydınlık yarınlarına daha güçlü bir şekilde yürümüş olacağız. Tabi ki sporcularımızla, eğitim camialarımızla el ele vereceğimiz pek çok projeyi de inşallah önümüzdeki süreçte devam ettireceğiz. Sporcularımızın çok erken yaşlardan, hedefe ulaşacakları yaşlara kadar çok planlı programlı bir antrenman süreci yaşamaları gerekiyor. Bununla birlikte yine eğitim hayatında, sporcunun başka hayallerini de gerçekleştirmesi noktasında da bizlere görev düşüyor. Hem spora devam edip hem alanında otorite bir hekim, mühendis, avukat, işletmeci, ekonomist olması yönünde de bu atmış olduğumuz adımlar inşallah yarınların daha güçlü sporcularla, hem akademik anlamda başarısı, hem uluslararası, ulusal anlamda başarısıyla daha donanımlı sporcularıyla, daha aydınlık olacağına inancımız tam.”

"Sporcularımız için, Türkiye’nin gençleri için heyecanlıyız"

Altyapıyı güçlendirme adına söz konusu protokole imza attıklarının altını çizen Bakan Kasapoğlu, “İşte bugün Özel Öğretim Derneği’ne bağlı özel okul ve kolejlerde bu adımı hep birlikte atacağız ve sporcu bursunun kapsamını sadece üniversitelerde değil orta okul ve liselere de birlikte yaymış olacağız. Bugün son derece mutluyuz, heyecanlıyız. Sporcularımız için, Türkiye’nin gençleri için heyecanlıyız. İmzalayacağımız protokol bugünümüz, yarınımız ve istikbalimiz için hayırlı uğurlu olsun. Bugünkü protokolümüz altyapıyı güçlendirmek adına. Gençlerimizin sporu benimsemesi, sporla yola devam etmesi ve bu anlamda da hem ortaokul döneminde, hem lise döneminde kariyerlerini bir kenara bırakmamaları, onca emeği bir kenara bırakmamaları adına son derece kritik bir çalışma. Yeteneklerin heba olmaması adına son derece önemli bir çalışma, yetenekleri kaybetmeme adına önemli bir çalışma ve yine bununla birlikte bu yeteneklerin mutlu olması adına, hayallerine doğru yürüyüşleri adına önemli bir çalışma ve fırsat eşitliği açısından çok önemli bir çalışma. Bugün şunu mutlulukla ifade ediyorum; milli sporcu artık orta öğretimde de lisede de tam burslu. Sporcularımız için, milletimiz için hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Ahmet Akça: “Ülkemizi gururla temsil eden sporcu gençlerimizin şuurlu yetişmelerine katkıda bulunmak için bu protokolü imzalıyoruz”

İmzalanan protokol hakkında düşüncelerini belirten ÖZDER Genel Başkanı Ahmet Akça ise, “ÖZDER’e bağlı okullarımızın temel amacı; Millî ve manevî değerlere bağlı, kendisi ve çevresiyle barışık ve insanlığın saadeti için her türlü fedakarlıkta bulunabilecek bir neslin yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır. Ülkemizi gururla temsil eden sporcu gençlerimizin şuurlu yetişmelerine katkıda bulunmak için bu protokolü imzalıyoruz” şeklinde konuştu.

Öğrencilere özel çalışma ve antrenman programları hazırlayacaklarını kaydeden Akça, “Bilindiği üzere Sporcu gençlerimiz yoğun, turnuva ve müsabaka programları nedeniyle okullarına normal öğrenciler gibi devam edemiyorlar. Bizler Özel okulların esnekliğinden yararlanarak, okullarımızı tercih eden her bir öğrencimize kendi çalışma ve müsabaka programlarına uygun şekilde eğitim programları hazırlayacağız ve yaptıkları sportif çalışmaların eğitim öğretimlerine olumsuz etki yapmasının önüne geçeceğiz. Onlar uluslararası müsabakalarda ülkemiz için mücadele ederlerken akıllarında eğitime dair bir endişe taşımamalarını sağlayacağız” ifadelerine yer verdi.

Çalışmanın örnek teşkil edeceğinin de altını çizen Ahmet Akça, “Aynı zaman da bu çalışma ile başarılı sporcularımızı okullarımıza kazandırarak onların yetenekli diğer öğrencilerimize de örneklik teşkil edeceğini düşünüyoruz. Umuyoruz ki bu çalışmalar vesilesiyle; gençlerimiz hem sporu sevecek hem de milli ve manevi değerlerine bağlı, vatan ve bayrak sevgisi ile donanmış, bu toprakları ve bu aziz milleti temsil etmenin manevi sorumluluğunun bilincinde nice gençler yetişecek” diyerek sözlerini noktaladı.
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