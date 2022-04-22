Gençlik ve Spor Bakanlığı, Genç Hackathon Yarışması düzenliyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 15 bin TL ödüllü Genç Hackathon Yarışması düzenleniyor. Birinci olan takıma 15 bin TL, ikinci olan takıma 10 bin TL, üçüncü olan takıma ise 5 bin TL ödül verilecek.

2022 yılını Gençlik Katılım Yılı ilan eden Gençlik ve Spor Bakanlığı; gençlerin profesyonel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, inovasyon ve girişimciliğe olan ilgilerini artırmak, üretilen projelerden kazanılacak fayda ile genç istihdamın iyileştirilmesi sağlamak amacıyla "Genç Hackathon" isimli bir yarışma düzenliyor.

Katılımcılığın Dijital Hali sloganı ile düzenlenen Genç Hackathon’da gençlerin yaşamlarını kolaylaştıracak ve kamu kurumlarının gençler ile olan iletişimini güçlendirecek dijital çözümler aranacak. Büyük veri analizi çözümlerinden mobil uygulamalara, artırılmış gerçeklik çözümlerinden web platformlarına kadar tüm kurgunun gençlerin hayal gücüne bırakıldığı Genç Hackathon’a tüm genç takımların bekleniyor.

Yarışma, finale kalan 20 takım arasında Ankara Altındağ Spor Salonu’nda 17-18 Mayıs 2022 tarihlerinde kesintisiz 26 saat sürecek olup birinci olan takıma 15 bin TL, ikinci olan takıma 10 bin TL ve üçüncü olan takıma 5 bin TL ödül verilecek.

Katılmak isteyen gençler başvuru şartları ve ilan metnine genchackathon.gsb.gov.tr üzerinden ulaşabilecek.