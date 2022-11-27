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Gençlik ve Spor Bakanından İzmir’de yaşanan olaylara kınama
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, İzmir’de yaşanan tribün olaylarını kınadı.
Spor 27.11.2022, 22:42
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, İzmir’de yaşanan tribün olaylarını kınadı.
Bakan Kasapoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Spor Toto 1. Lig’deki iki İzmir takımımızın mücadelesinde yaşanan saha ve tribün olaylarını kınıyorum. Sporu kendi çirkinliklerine boğmak isteyenlere geçit vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.