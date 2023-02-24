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Özdemir: “Kayseri’de 194 ağır hasarlı yapının olduğu tespit edilmiştir. Bunlardan 21 tanesi kamu binasıdır”
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Türkiye’de yaşanan deprem felaketi sonrasında durdurulan spor organizasyonlarının yeniden başlayacağını duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Türkiye’de yaşanan deprem felaketi sonrasında durdurulan spor organizasyonlarının yeniden başlayacağını duyurdu.
Spor 24.02.2023, 20:41
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Türkiye’de yaşanan deprem felaketi sonrasında durdurulan spor organizasyonlarının yeniden başlayacağını duyurdu.