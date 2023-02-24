Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Türkiye’de yaşanan deprem felaketi sonrasında durdurulan spor organizasyonlarının yeniden başlayacağını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Türkiye’de yaşanan deprem felaketi sonrasında durdurulan spor organizasyonlarının yeniden başlayacağını duyurdu.

Spor 24.02.2023, 20:41
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Türkiye’de yaşanan deprem felaketi sonrasında durdurulan spor organizasyonlarının yeniden başlayacağını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Türkiye’de yaşanan deprem felaketi sonrasında durdurulan spor organizasyonlarının yeniden başlayacağını duyurdu.

Yorumlar (0)