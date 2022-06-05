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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’ndan milli halterciler için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Arnavutluk’ta düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası’nda 6 altın, 10 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 23 madalya kazanma başarısı gösteren milli haltercileri tebrik etti.

Spor 05.06.2022, 19:20
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’ndan milli halterciler için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Arnavutluk’ta düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası’nda 6 altın, 10 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 23 madalya kazanma başarısı gösteren milli haltercileri tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Arnavutluk’ta gerçekleşen Avrupa Halter Şampiyonası’nda 6’sı altın, 10’u gümüş ve 7’si bronz olmak üzere toplam 23 madalya kazanan milli halterciler için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Arnavutluk’un Başkenti Tiran’da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası’nda 6’sı altın, 10’u gümüş ve 7’si bronz olmak üzere toplam 23 madalya kazanan sporcularımızı yürekten kutluyorum. Milli Haltercilerimizin başarısı bizleri gururlandırdı. Geleceğe umutla bakmamıza vesile olan sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum.”

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