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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’ndan Ampute Futbol Milli Takımı’na tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Polonya’da düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nda yarı finale yükselen Ampute Futbol Milli Takımı’nın Teknik Direktörü Osman Çakmak’ı telefonla arayarak tebrik etti.

Spor 17.09.2021, 17:49
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’ndan Ampute Futbol Milli Takımı’na tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Polonya’da düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nda yarı finale yükselen Ampute Futbol Milli Takımı’nın Teknik Direktörü Osman Çakmak’ı telefonla arayarak tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Polonya’da düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nda İrlanda’yı 4-0 mağlup ederek yarı finale yükselen Ampute Futbol Milli Takımı’nın Teknik Direktörü Osman Çakmak’ı telefonla arayarak kutladı.

Tüm sporcular ve teknik heyet ile gurur duyduklarını ifade eden Bakan Kasapoğlu, elde edilen başarıdan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Bakan Kasapoğlu, Ampute Futbol Milli Takımı’na çok güvendiğini belirterek, Rusya ile oynanacak yarı final mücadelesinde başarılar diledi.

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