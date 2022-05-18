Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: “Gençlik bu ülkenin en büyük gücü ve umudu”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Gençlik bu ülkenin en büyük gücü ve umudu” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Cevdet Erdöl, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Uluslararası Spor Festivali SporFest 2022’nin ödül törenine katıldı. Törende konuşan Kasapoğlu, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı gibi bu tarihi günde bu toprakların vatan kılınmasında emeği olan büyüklerimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle ve rahmetle yad ediyorum. Gençlik bu ülkenin en büyük gücü ve umudu. Türkiye’nin neresine gidersek gidelim gençlerimizin gönlündeki ışık ve onların heyecanı bize günümüz ve yarınımız için çok ama çok büyük umutlar veriyor. O yüzden gençlerimizin mutluluğu için çalışmak ve spor alanında imkanlarını genişletmek gerek. Bakanlık olarak gerekse devlet olarak bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Eğitimden kültüre sosyal hayattan spora her alanda gençlerin yanında olduk. Gençlerimizin yanında tüm imkanlarımızla olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"Sporun dönüştürücü ve birleştirici bir misyonu var

Sporu yaygınlaştırmada ve gençleri spora teşvik etme yönünde pek çok çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirten Kasapoğlu, “Spor ayrı bir olgu. Sporun dönüştürücü ve birleştirici bir misyonu var. Sporun olduğu bir yerde kötülüğün, kavganın ve olmayacağına inanıyoruz. Sporun dostluğu birleştiren yönünü her daim görüyoruz. Bu anlamda hem sporu yaygınlaştırma hem de sporcularımızı spora teşvik etme yönünde pek çok çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin sporun ve dumansız hava sahasının dostu bir üniversite olması ayrı bir ayrı bir anlam taşıyor. Üniversiteleri çok önemli bir paydaş olarak görüyoruz. Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversite sporcularımızla çok anlamlı bir iş birliklerimiz var. Dün Şırnak Üniversitemizin kampüsünde, Cudi Dağı’nın eteklerinde, bir zamanlar üzücü hadiselerin yaşandığı bölgede geçen yıl ulusal olarak yaptığımız tenis turnuvasının bu yıl uluslararası olanının açılışını yaptık. Artık Cudi’de sporcuların sevinç sesleri, raketlerin sesleri duyuluyor. Ülkemizin bir huzur iklimine ulaştığının en somut örneklerinden biri” dedi. Bakan Kasapoğlu ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Cevdet Erdöl organizasyonda dereceye giren sporculara ve takımlara ödüllerini takdim etti.

Bakan Kasapoğlu ödül töreninin ardından, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik haftası kapsamında Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ünlü sanatçı “Merve Özbey’in” konserine katıldı. Kasapoğlu, Örnek Stadyumu’nda gerçekleşen konseri gençlerle beraber izledi. Merve Özbey konserde en beğenilen parçalarını seslendirdi. Konsere katılan gençler müzik dolu bir gece yaşadı.