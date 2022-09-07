Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Birinci fazda yüzde 80’lik karşılama oranına imza attık"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022-2023 Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yurt başvuru sonuçlarının birinci fazda yüzde 80 oranında karşılandığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, GSB Site Yurdu içinde bulunan Yurt Koordinasyon Merkezi’nde 2022-2023 GSB Yurt başvuru sonuçlarının birinci fazda yerleştirme oranın yüzde 80 olduğunu açıkladı. Toplantıya ayrıca dijital ortamda 80 Spor İl Müdürü katıldı.

"Yurtlar sürecini de analiz, plan ve uygulama olarak üç temel başlıkta inceliyoruz"

Yurt başvuru süreçlerini ‘analiz, plan ve uygulama’ olarak 3 ana başlıkta ele aldıklarını belirten Kasapoğlu, uygulama noktasında öğrenci yerleştirme işleminin fazlara ayrıldığını belirterek, “Bakanlık olarak tüm çalışmalarımızı veri odaklı bir şekilde tamamı ile bir sistem yaklaşımı ile ele alıyoruz. Yurtlar sürecini de analiz, plan ve uygulama olarak üç temel başlıkta inceliyoruz. Uygulama aşamasına geçildiğinde ise bu çalışmalarımızı fazlara ayırdık. Bugün birinci faz sonuçlarını açıklayacağım. Temel amacımız, üniversite gençliğini onların yurtlara yerleşim sürecini en akıcı şekilde, en verimli, güçlü bir koordinasyon ile gerçekleştirmek. Öncelikle tüm başvuruların tamamı objektif bir şekilde ve dijital ortamda hazırlandığını ifade etmek isterim” diye konuştu.

Başvurular 12 kamu kurumun dijital altyapı verisinden analiz edildi

Başvuru sürecinde 12 kamu kurumundan öğrencilerin bilgilerinin analiz edildiğini aktaran Bakan Kasapoğlu, “Biliyorsunuz yeni eğitim öğretim yılı için başvuruları başlattık. Bunun için 12 kamu kurumu tarafından, ÖSYM, YÖK, SGK, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, YTB ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan dijital olarak teyit edilen altyapı ile analiz edildi. Başvurusu geçerli sayılan öğrencilerimiz, gelir, başarı ve sosyal durum kriterleri esas alınarak dijital ortamda objektif bir şekilde tespit edildi” ifadelerini kullandı.

Oluşan sıralama ile öğrencilerin okullarına en yakın bakanlık yurdundan başlamak sureti ile sırayla yerleştirmelerin gerçekleştiğini kaydeden Kasapoğlu, yerleştirme aşamalarını bölümlere ayırarak, okulların açılış tarihleri, üniversiteye ilk kez başlayacak öğrencilerin şehre geliş durumları özellikle değerlendirildiğini söyledi.

“Birinci fazda yüzde 80’lik karşılama oranına imza attık”

Birinci fazda toplam yurt başvurularının yüzde 80’ini başarı ile yurtlara yerleştirildiğini dile getiren Bakan Kasapoğlu, “Yıllık bazda en fazla talebi almış olmamıza rağmen tarihimizin en yüksek yerleştirme oranını gerçekleştirdik. Ülke olarak birinci fazda yüzde 80’lik karşılama oranına imza attık. Türkiye’nin sağladığı yurt faaliyetlerinin dünyada eşi benzeri olmadığını biliyoruz, İspanya konaklama talebinin yüzde 6’sını, İngiltere yüzde 24’ünü, Almanya yüzde 11’ini, ABD yüzde 12’sini, Fransa ise yüzde 15’ini karşılıyor. Biz, yüzde 80’lik bir karşılama oranı ile hem de birinci fazda bu rekoru gerçekleştirdik” dedi.

İlk fazda 41 il tamamı ile yerleşimini bittiğini, 20’ye yakın ilde de ikinci faz yerleşimlerin tamamlanmak üzere olduğunu belirten Kasapoğlu, şu ifadelere yer verdi:

“41 şehirde ikinci faz uygulamasına geçmeyeceğiz. Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ardahan, Ağrı, Batman, Bolu, Bursa, Denizli, Düzce, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Muğla, Niğde, Sinop, Sivas, Siirt, Uşak, Trabzon, Yozgat, Çorum, Şanlıurfa, Van ve Şırnak olmak üzere 41 il merkezimizde tüm başvuran öğrencileri yerleştirdik. 20’ye yakın ilimizde de bu yerleşimi ikinci faz sürecinde tamamlamak üzereyiz. Bunların dışında 10 ilimizde erkek ve 4 ilimizde kız öğrencilerin tamamı yurtlara yerleştirildiler.”