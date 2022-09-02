Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’da bulunan tesislerine yapılan saldırıya karışan 2 kişi ile ilişkilerinin olduğu tespit edilen 2 kişinin daha gözaltına alındığını açıkladı.