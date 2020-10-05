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Gençlerden ikincilik kupası

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ BİSİKLET TAKIMI GÜMÜŞHANE’DE DÜZENLENEN TÜRKİYE YOL YARIŞI ŞAMPİYONASI’NDA İKİNCİLİK KUPASINI KALDIRDI.

Spor 05.10.2020, 14:09
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Gençlerden ikincilik kupası

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Bisiklet Takımı Gümüşhane’de düzenlenen Türkiye Yol Yarışı Şampiyonası’nda ikincilik kupasını kaldırdı.

Türkiye Bisiklet Federasyonunun 2020 yılı faaliyet programında yer alan, Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası Yıldız A, Yıldız B, Yıldız Bayan, Genç Bayan, büyük bayan kategorilerinde Gümüşhane’de tamamlandı. 300 sporcunun yer aldığı şampiyonada Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü 6 sporcuyla pedal çevirdi.

Gümüşhane - Trabzon kara yolu İkisu mevkiinde gerçekleşen yarışlarda Büyükşehirli sporcular Yıldız B kategorisinde mücadele etti. İlk gerçekleşen zamana karşı 12 kilometre yarışlarında Ediz Ateş’in 17:46.938 derecesiyle ikincilik madalyası alan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü ikinci gün tamamlanan 60 kilometrelik yol yarışlarında ise Batın Demir 1:33:53 ile 3.sırada yer aldı. Toplam 04:46:59’lik zamana ulaşan Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Yol Yarışı Şampiyonası’nı Yıldız B kategorisinde ikincilik kupasıyla tamamladı.

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