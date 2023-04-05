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Gençlerbirliği’nde Sinan Kaloğlu dönemi

GENÇLERBİRLİĞİ SPOR KULÜBÜ, FUTBOL A TAKIMI TEKNİK DİREKTÖRLÜK GÖREVİ İÇİN SİNAN KALOĞLU İLE ANLAŞMAYA VARILDIĞINI AÇIKLADI.

Spor 05.04.2023, 12:56
Gençlerbirliği’nde Sinan Kaloğlu dönemi

Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevi için Sinan Kaloğlu ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Gençlerbirliği, Mustafa Dalcı’dan boşalan teknik direktörlük görevi için Sinan Kaloğlu ile anlaştıklarını duyurdu. Başkent ekibinden yapılan açıklamada, “Kulübümüz, A takım teknik direktörlüğü için Sinan Kaloğlu ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Sinan Kaloğlu ve ekibine hoş geldin diyor yeni görevlerinde başarılar diliyoruz” ifadeleri yer aldı.

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