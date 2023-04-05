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Gençlerbirliği’nde Sinan Kaloğlu dönemi
GENÇLERBİRLİĞİ SPOR KULÜBÜ, FUTBOL A TAKIMI TEKNİK DİREKTÖRLÜK GÖREVİ İÇİN SİNAN KALOĞLU İLE ANLAŞMAYA VARILDIĞINI AÇIKLADI.
Spor 05.04.2023, 12:56
Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevi için Sinan Kaloğlu ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Gençlerbirliği, Mustafa Dalcı’dan boşalan teknik direktörlük görevi için Sinan Kaloğlu ile anlaştıklarını duyurdu. Başkent ekibinden yapılan açıklamada, “Kulübümüz, A takım teknik direktörlüğü için Sinan Kaloğlu ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Sinan Kaloğlu ve ekibine hoş geldin diyor yeni görevlerinde başarılar diliyoruz” ifadeleri yer aldı.