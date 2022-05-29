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Gençlerbirliği’nde Seçimli Olağan Genel Kurul 5 Haziran’a ertelendi

Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün 29 Mayıs’ta yapılacağını duyurduğu Seçimli Olağan Genel Kurul, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 5 Haziran’a ertelendi.

Spor 29.05.2022, 11:30
Gençlerbirliği’nde Seçimli Olağan Genel Kurul 5 Haziran’a ertelendi

Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün 29 Mayıs’ta yapılacağını duyurduğu Seçimli Olağan Genel Kurul, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 5 Haziran’a ertelendi.

Gençlerbirliği’nin bugün İlhan Cavcav Tesisleri’nde yapılması planlanan Seçimli Olağan Genel Kurulu, kulüp üyelerinin yeterli katılımı sağlamaması sebebiyle 5 Haziran Pazar tarihine ertelendi. Çoğunluk aranmaksızın yapılacak kongre Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğü’nde yer alan Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Gençlerbirliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, “Olağan Genel Kurulumuz, salt çoğunluk sağlanamadığı için 5 Haziran tarihinde saat 10.00’da Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğü’nde yer alan Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu’nda yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.

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